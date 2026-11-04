Популярная прическа может привести к облысению: эксперты предупредили об опасности

Какая прическа приводит к выпадению волос — предупреждение экспертов / © Associated Press

Реклама

Популярные среди юзеров гладко зачесанные пучки и хвосты могут вызвать выпадение волос. Эксперты объяснили, чем опасно регулярное ношение таких причесок, как распознать первые признаки проблемы и можно ли предотвратить облысение.

Об этом сообщило издание New York Post.

Реклама

Гладко зачесанные назад волосы стали одним из главных бьюти-трендов начала 2020-х годов. Особую популярность приобрели тугие пучки и хвосты, которые часто можно увидеть на знаменитостях, в частности на модели Белли Хадид. Такие прически стали неотъемлемой частью эстетики «clean girl», предполагающей минималистичный и ухоженный вид.

Реклама

Чтобы добиться желаемого эффекта, волосы обычно сильно затягивают назад, а затем приглаживают специальными средствами для укладки. Такой способ позволяет подчеркнуть черты лица и создать эффект визуальной подтяжки. Однако специалисты предупреждают, что регулярное натягивание прядей может иметь нежелательные последствия.

Сертифицированная трихолог и стилист Тина Муи объяснила, что тугие прически могут вызвать тракционную алопецию — выпадение волос из-за постоянного механического натяжения волосяных фолликулов.

Чаще всего проблема возникает вдоль линии роста волос и в области висков, где пряди особенно уязвимы к повреждениям.

По словам эксперта, выпадение волос не начинается сразу после нескольких укладок. Обычно оно развивается постепенно, если человек в течение длительного времени регулярно носит слишком тугие прически.

Реклама

В то же время Муи отметила, что популярные гладкие пучки и хвосты — далеко не единственная причина истончения волос. За последние несколько лет она наблюдает рост числа таких случаев среди женщин разного возраста.

Чаще всего, по её наблюдениям, проблема связана с гормональными нарушениями и несбалансированным питанием. Кроме того, на цикл роста волос могут влиять сильный стресс, заболевания, похудение на фоне приема препаратов GLP-1, изменения в приеме лекарств и хроническое недосыпание.

Как понять, что прическа вредит волосам

Сертифицированный медицинский специалист Шайна Рейнфорд рассказала, что многие женщины даже не подозревают о постепенном истончении волос, пока изменения не становятся заметными.

По её словам, повреждения могут накапливаться в течение длительного времени, поэтому изменение внешнего вида нередко кажется неожиданным. Это также может негативно сказываться на уверенности в себе и самооценке.

Реклама

Особого внимания требуют изменения вдоль линии роста волос. Из-за постоянного натяжения пряди могут становиться ломкими, волосы у висков — редеть, а линия их роста — постепенно отступать.

Чтобы снизить риск таких последствий, Рейнфорд рекомендует, прежде всего, ослабить натяжение волос при укладке.

Она советует чередовать гладкие пучки и хвосты с прическами, которые не оказывают сильного давления на волосяные фолликулы. Также важно аккуратно расчесывать волосы и не натягивать их слишком сильно.

Если прическа вызывает боль, покалывание или раздражение кожи головы, её следует немедленно распустить, подчеркнула эксперт.

Можно ли восстановить волосы после тугих причесок

По словам специалистов, выпадение волос, связанное с чрезмерным натяжением, в некоторых случаях можно уменьшить благодаря правильному уходу за волосами и кожей головы.

Прежде всего необходимо изменить привычки укладки и избегать постоянного механического воздействия на волосяные фолликулы.

Однако если волосы продолжают выпадать даже после таких изменений, Рейнфорд рекомендует обратиться к сертифицированному дерматологу. Врач поможет установить причину поредения волос и определить, требуется ли дополнительное лечение.

В то же время эксперт подчеркнула, что полностью отказываться от популярных гладких причесок необязательно. Они остаются практичными и универсальными, а главное — могут быть более безопасными, если не затягивать волосы слишком сильно и делать перерывы между укладками.

Напомним, что белые чешуйки в волосах не всегда свидетельствуют об одной и той же проблеме. Сухая и жирная перхоть могут требовать разного подхода к лечению, а некоторые привычки по уходу за волосами только усугубляют симптомы.

Новости партнеров

Новости партнеров