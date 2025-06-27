Популярная закуска перед сном оказалась "провокатором ночных кошмаров" – исследование

Употребление сыра перед сном может вызвать ночные кошмары

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Действительно ли древнее поверье о том, что сыр перед сном вызывает кошмары, имеет основание? Этот спор десятилетиями беспокоил любителей поздних перекусов и почитателей сыра. Недавнее исследование, наконец, дало ответ на этот вопрос, и его результаты могут заставить вас дважды подумать перед тем, как полакомиться любимым сыром перед сном.

Об этом пишет Daily Mail.

Исследование, проведенное люксовым брендом товаров для сна The Odd Company, привлекло 30 участников, которые в течение четырех ночей пробовали четыре самых популярных сыра Великобритании: бри, чеддер, стилтон и моцареллу.

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Результаты эксперимента шокировали исследователей. Выяснилось, что употребление всего 30 граммов сыра перед сном увеличивает вероятность ночных кошмаров на 93%.

Худшим «провокатором» кошмаров оказался бри, который вызвал плохие сны у 68% тех, кто его ел. Стилтон отвечал за кошмары у 63%, чеддер — у 56%, а моцарелла — у 40% участников эксперимента.

Сыры, которые вероятнее всего повлекут за собой ночные кошмары: Моцарелла (40%), Чеддер (56%), Стилтон (63%), Бри (68%)

Кроме того, сыр перед сном приводил к потере в среднем 1 часа 7 минут сна за ночь.

Почему сыр вызывает ночные кошмары

Диетолог Эми Александер объясняет, что сыр влияет на сон из-за своего химического состава. Содержащиеся в нем насыщенные жиры и белки долго перевариваются и могут повышать температуру тела, что мешает глубоко уснуть и хорошо отдохнуть.

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Кроме того, сыр содержит триптофан — аминокислоту, участвующую в синтезе серотонина и мелатонина, регулирующих настроение и сон. Высокий уровень серотонина может влиять на фазу быстрого сна, во время которой мы видим сновидения, которые мы можем запомнить.

Еще одно вещество в составе сыра — тирамин, которого больше всего в выдержанных твердых сырах (как пармезан или рокфор), стимулирует высвобождение норадреналина. Этот стимулятор может усиливать активность сердца и мозга, что приводит к более интенсивным, тревожным снам или частым пробуждениям. Именно поэтому моцарелла, как молодой сыр с низким содержанием тирамина, оказалась самой «безопасной» для сна.

Когда есть сыр, чтобы избежать проблем со сном

Специалисты рекомендуют наслаждаться сырной тарелкой по меньшей мере за два-четыре часа до сна. За это время сыр успеет перевариться и никак не повлияет на скорость засыпания и качество сновидений.

Издание также напомнило, что другое научное исследование заставляет задуматься о влиянии сыра на качество ночного сна. Эксперимент, проведенный Британской сырной ассоциацией, напротив, указывал на то, что сыр может способствовать сну. Тогда 72% добровольцев, которые ели 20 г сыра за полчаса до сна, спали очень хорошо, и ни один не сообщал о кошмарах. Это подчеркивает, что вопрос влияния сыра на сон остается дискуссионным.

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Напомним, врачи назвали неожиданные привычки, которые мешают здоровому сну и могут иметь серьезные последствия для здоровья. В частности, сомнологи, неврологи и психологи призывают не лежать в постели без сна, а заняться чем-то в другой комнате. Медики утверждают, что лежание без сна привязывает мозг к мысли, что кровать — это не место для отдыха.