Популярную закуску запретили в самолетах — может "спонтанно вспыхнуть"
Этот продукт больше нельзя перевозить из-за опасности возгорания. Исключение было сделано только для фабрично упакованного.
Путешественников предупреждают об одном необычном пищевом продукте, который строго запрещено перевозить в авиабагаже из-за риска того, что он может «спонтанно загореться».
Об этом сообщает Express со ссылкой на обновленный реестр опасных грузов Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).
Как выяснилось, в список запрещенных предметов попал довольно неожиданный продукт — высушенная мякоть кокоса, известная как копра.
Хотя целые кокосы пассажиры могут брать как в ручную кладь, так и в багаж, именно копра представляет опасность. Из-за высокого содержания масла оно легковоспламеняющееся и может загореться даже без внешнего воздействия.
Именно поэтому большинство авиакомпаний запрещает перевозить ее на борту как в ручной клади, так и в зарегистрированном багаже. Исключение производят только для фабрично упакованных кокосовых продуктов, отвечающих требованиям безопасности.
