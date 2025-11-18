Популярный снек официально запретили на самолетах / © Pixabay

Путешественников предупреждают об одном необычном пищевом продукте, который строго запрещено перевозить в авиабагаже из-за риска того, что он может «спонтанно загореться».

Об этом сообщает Express со ссылкой на обновленный реестр опасных грузов Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

Как выяснилось, в список запрещенных предметов попал довольно неожиданный продукт — высушенная мякоть кокоса, известная как копра.

Хотя целые кокосы пассажиры могут брать как в ручную кладь, так и в багаж, именно копра представляет опасность. Из-за высокого содержания масла оно легковоспламеняющееся и может загореться даже без внешнего воздействия.

Именно поэтому большинство авиакомпаний запрещает перевозить ее на борту как в ручной клади, так и в зарегистрированном багаже. Исключение производят только для фабрично упакованных кокосовых продуктов, отвечающих требованиям безопасности.

