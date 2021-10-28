Популярный комик и звезда TikTok Хьюи Хаха скончался в возрасте 22 лет

Популярный комик и звезда TikTok Хьюи Хаха скончался в возрасте 22 лет

Официальная причина смерти автора видеоконтента, набиравшего миллионы просмотров в соцсети, пока не объявлена.

Информация о смерти комика вьетнамского происхождения из Стоктона (штат Калифорния) Хьюи Хаха появилась в социальных сетях в среду, 27 октября. Причина его смерти неизвестна. Между тем его учетная запись в TikTok, где он набрал более 4,5 миллионов просмотров, была удалена.

Об этом сообщает издание New York Post.

Согласно сообщению на странице Хьюи в Instagram, он скончался еще 25 октября. "Он любил и ценил каждого из своих поклонников", — говорится в сообщении о его смерти.

Молодой человек вьетнамского происхождения впервые появился на цифровой сцене два года тому назад. Он стал известным и очень популярным после публикации сотен коротких комедийных фрагментов в Интернете.

В дополнение к своей огромной аудитории TikTok, Хьюи набрал почти 450 тысяч подписчиков на YouTube и более 200 тысяч – в Instagram.

Без отца осталась его двухлетняя дочь по имени Принцесса.

По состоянию на утро четверга, 28 октября, пользователи Сети собрали на платформе GoFundMe более 32 700 долларов США в виде пожертвований для покрытия расходов на погребение и поддержку его маленькой девочки.

Напомним, ранее в Мексике в результате стрельбы между наркоторговцами погибли двое туристок, в том числе 25-летняя американская блоггерша индийского происхождения Анджали Риот, у которой было более 42 тысяч подписчиков в Instagram.

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