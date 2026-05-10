Популярный остров вводит временный запрет на алкоголь: неожиданная причина

На Багамах временно запретили алкоголь, но есть одна лазейка

Туристы подвергли критике популярное направление после того, как там ввели запрет на алкоголь. Пассажиры круизных лайнеров, следующие на Багамы 12 мая 2026 года, столкнутся с временным запретом на продажу алкоголя на берегу, в том числе на частных островных курортах, поскольку в островном государстве проводятся всеобщие выборы.

Об этом пишет Unilad.

Многие туристы были разочарованы временными ограничениями, а один человек пожаловался, что «выбрал бы другой маршрут для празднования с друзьями», если бы знал о правилах.

Дело в том, что страна готовится к всеобщим выборам 12 мая, поэтому продажа алкоголя ограничена. Это ограничение представляет собой давнюю особенность избирательного законодательства страны, разработанного для поддержания общественного порядка во время голосования.

Однако, это не так уж плохо, поскольку запрет распространяется только на алкоголь, продаваемый на суше. Если кто-нибудь очень хочет выпить во время своего пребывания, он все равно сможет купить алкоголь на борту круизного лайнера.

