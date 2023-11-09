Попытка туриста сделать селфи с оленем закончилась сломанными ребрами: видео

Эксперты по животным советуют соблюдать безопасное расстояние при общении с дикой природой.

Во время отдыха на острове в Греции мексиканский турист пытался сфотографироваться с оленем, но получил от животного удар по ребрам.

Видео этого момента разлетелось в Сети, сообщает New York Post.

Жертвой нападения стал 42-летний Джан Карло Триакка, отдыхавший на греческом острове вместе с супругой.

На опубликованных кадрах видно, как к нему и другим туристам приближаются павлины, олени и другие, казалось бы, ручные животные. Но в тот момент, когда Триакка пытается сделать селфи на фоне большого оленя, животное воспринимает это как угрозу и бьет его в бок, используя развесистые рога.

По словам туриста, от удара он получил несколько сломанных ребер, однако решил поправиться самостоятельно с помощью обезболивающих лекарств и льда, не обращаясь за медицинской помощью в больницу.

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Место инцидента конкретно не сообщается. Однако островок Мони, расположенный на небольшом расстоянии от острова Эгина, известен тем, что здесь обитает популяция обычно ручных оленей и других диких животных. Это место привлекает туристов из разных уголков мира для осмотра достопримечательностей и кормления животных.

Эксперты по животным советуют соблюдать безопасное расстояние во время общения с дикой природой, отмечая важность уважения к их поведению.

Напомним, ранее в Сети опубликовали видео внезапного нападения слона на женщину в Индии. Слон не выдержал того, что туристка дразнила его, предлагая съесть банан.

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