Пора загадывать желания: к Земле приближается яркий метеорный поток

Во второй половине апреля жители Северного полушария нашей планеты смогут традиционно любоваться метеорным потоком Лириды, загадывая желания во время звездопада.

Как сообщает NASA, первое известное наблюдение этого метеорного потока датируется 67 годом до нашей эры в Китае, то есть люди видят его уже 2700 лет.

В 2023 году метеорный дождь Лириды начнется в субботу, 15 апреля, и продлится две недели – до 29 апреля. Пик активности будет приходиться на 21-22 апреля.

Их радиант – точка на небе, из которой, как кажется, выходят Лириды – находится вблизи созвездия Лиры, откуда и их название. Точнее, они излучаются из области вблизи звезды Вега, которая является самой яркой звездой этого созвездия и в целом на ночном небе, ее легко заметить даже в освещенных местах.

Что известно о Лиридах

К самому созвездию этот метеорный дождь не имеет никакого отношения. На самом деле Лириды — это обломки кометы C/1861 G1 Тэтчер, с которыми в апреле каждый год сталкивается Земля, что и вызывает зрелище падающих звезд.

Хотя Лириды не так быстры и многочисленны, как знаменитые Персеиды в августе, они могут удивить наблюдателей потоком до 100 метеоров в час. Такие сильные "ливни" наблюдались в 1803 году (Вирджиния), 1922 году (Греция), 1945 году (Япония) и 1982 году (США). В общей сложности во время пика можно увидеть 10-20 метеоров в час.

"Лириды не имеют тенденции оставлять за собой длинные яркие полосы пыли, когда они продвигаются через земную атмосферу, но они могут создавать случайные яркие вспышки, называемые огненными шарами", — сообщили в NASA.

Как наблюдать за звездопадом

Этот метеорный дождь лучше всего наблюдать в Северном полушарии в темное время суток — после заката Луны и до рассвета. В NASA дали рекомендации, как это сделать.

“Найдите место подальше от городских или уличных фонарей. Будьте готовы со спальным мешком, одеялом или креслом. Лягте ровно на спину, ногами к востоку и смотрите вверх, охватывая как можно больше неба. Приблизительно через 30 минут в темноте ваши глаза адаптируются, и вы начнете видеть метеоры. Наберитесь терпения – спектакль будет продолжаться до рассвета, так что у вас будет достаточно времени, чтобы увидеть”, — говорится в сообщении.

Напомним, недавно в ночном небе над Италией появился огромный красный круг, который своими очертаниями напоминал гигантский НЛО. Причудливый диск появлялся и исчезал за доли секунды, создавая удивительное световое шоу.

Читайте также: