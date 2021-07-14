Pornhub создал эротические аудиогиды для ведущих музеев мира

Каждой работе дали не столько академическое, сколько ироничное описание с отсылкой к теме секса.

Сайт Pornhub создал тематические аудиогиды "Классическая обнаженная натура" для 6 крупнейших музеев мира, чтобы побудить людей чаще посещать художественные институты и внимательнее изучать классические произведения.

Об этом сообщает The Art Newspaper.

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"Некоторые люди считают музеи скучными или удушающими. Но что, если мы скажем вам, что в них хранится коллекция бесценного порно? От оргий до игр на свежем воздухе и манипуляций — приготовьтесь наслаждаться каждой сценой этих удивительных шедевров" — так описывают проект на платформе Pornhub .

Избранные произведения искусства и скульптуры можно посмотреть онлайн или лично посетив залы Лувра, музея д'Орсе, галереи Уффици, Метрополитен-музея, Лондонской национальной галереи и музея Прадо.

Pornhub разработал карту, которая поможет посетителям с легкостью отыскать в коллекции нужные полотна. Озвучила интерактивные аудиогиды порноактриса и амбассадор бренда Аса Акира.

Напомним, Pornhub удалил более 653 тыс. видео. Это произошло после материала New York Times и после того, как Mastercard и Visa прекратили проводить платежи для платформы.

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