Pornhub запускает отдельный сайт для женщин: какой там контент
В компании заявляют, что проект создан с учетом пожеланий женщин и ориентирован на «женский взгляд».
Платформа для взрослых Pornhub объявила о запуске нового веб-сайта под названием Pornhub Sapphic, который будет посвящен исключительно лесбийскому и небинарному контенту.
Об этом пишет LADbible.
Новый ресурс стал второй попыткой компании создать отдельную платформу без гетеросексуального контента. Ранее Pornhub уже запустил сайт Pornhub Gay, предлагающий представителям ЛГБТК+ более персонализированный опыт поиска видео для взрослых.
Несмотря на то, что соответствующий контент и далее доступен на основном сайте, новая платформа призвана обеспечить пользователям более комфортный опыт просмотра без рекламы, ориентированной преимущественно на мужскую аудиторию, в частности, объявления о средствах для увеличения пениса.
В компании отмечают, что проект создавался с учетом так называемой «женской точки зрения».
«Pornhub Sapphic был создан в ответ на отзывы лесбиянок, квир-женщин и гетеросексуальных женщин, которые сообщили нам, что хотят получить опыт, который ощущался бы созданным именно для них», — заявил вице-президент Pornhub по вопросам бренда и сообщества Алекс Кекеси.
Решение о запуске отдельного ресурса было принято после анализа данных платформы, показавших, что около трети ежедневных посетителей Pornhub — женщины. Согласно статистике за 2019 год, категория «лесбийская» была самой популярной среди женщин-пользовательниц.
В то же время, аналитика за 2025 год продемонстрировала рост интереса к категориям «лесбийские ножницы», «лесбийские MILF», «лесбийский страпон», а также к «трансгендерному» и «бисексуальному» контенту.
При этом компания не уточнила, какие группы пользователей чаще всего просматривали эти категории.
«Сотрудничая с авторами и пользователями, мы создали пространство, где контент о женщинах, которые любят женщин, представлен и уважаем», — добавил Кекеси. «Для зрителей это означает предоставление женщинам специального места, где они могут исследовать и наслаждаться развлечениями для взрослых с учетом их опыта и желаний».
Почему такой контент популярен среди женщин
Ожидается, что новый ресурс может заинтересовать не только лесбиянок и квир-женщин, но и гетеросексуальных женщин. Исследование 2025 года показало, что лесбийский контент привлекает многих гетеросексуальных женщин благодаря более реалистическому отражению сексуальных отношений.
Авторы исследования определили пять основных причин такой популярности: акцент на женском удовольствии, возможность идентифицировать себя с героинями, отсутствие унижения, большая подлинность, а также пространство для фантазий и экспериментов.
Вместе с этим эксперты продолжают выражать обеспокоенность влиянием порнографии на формирование сексуальных ожиданий. В частности, исследование, о котором сообщалось в прошлом году, показало, что для каждого второго человека именно порнография стала первым источником информации о сексе.
Некоторые специалисты также обращают внимание на риски для безопасности женщин, связанные с популяризацией определенных практик в мейнстримной порнографии. На этом фоне правительство Великобритании усилило внимание к контенту, демонстрирующему удушение во время секса.
"Нет безопасного способа это делать", - ранее заявила психолог-медик Джейн Мэйрик в интервью The Guardian, комментируя сексуальное удушение.
В то же время исследование Бангорского университета установило, что нефатальное удушение является второй по распространенности причиной инсульта среди женщин в возрасте до 40 лет.
