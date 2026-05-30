Pornhub запускает отдельный сайт для женщин: какой там контент

Платформа для взрослых Pornhub объявила о запуске нового веб-сайта под названием Pornhub Sapphic, который будет посвящен исключительно лесбийскому и небинарному контенту.

Об этом пишет LADbible.

Новый ресурс стал второй попыткой компании создать отдельную платформу без гетеросексуального контента. Ранее Pornhub уже запустил сайт Pornhub Gay, предлагающий представителям ЛГБТК+ более персонализированный опыт поиска видео для взрослых.

Несмотря на то, что соответствующий контент и далее доступен на основном сайте, новая платформа призвана обеспечить пользователям более комфортный опыт просмотра без рекламы, ориентированной преимущественно на мужскую аудиторию, в частности, объявления о средствах для увеличения пениса.

В компании отмечают, что проект создавался с учетом так называемой «женской точки зрения».

«Pornhub Sapphic был создан в ответ на отзывы лесбиянок, квир-женщин и гетеросексуальных женщин, которые сообщили нам, что хотят получить опыт, который ощущался бы созданным именно для них», — заявил вице-президент Pornhub по вопросам бренда и сообщества Алекс Кекеси.

Решение о запуске отдельного ресурса было принято после анализа данных платформы, показавших, что около трети ежедневных посетителей Pornhub — женщины. Согласно статистике за 2019 год, категория «лесбийская» была самой популярной среди женщин-пользовательниц.

В то же время, аналитика за 2025 год продемонстрировала рост интереса к категориям «лесбийские ножницы», «лесбийские MILF», «лесбийский страпон», а также к «трансгендерному» и «бисексуальному» контенту.

При этом компания не уточнила, какие группы пользователей чаще всего просматривали эти категории.

«Сотрудничая с авторами и пользователями, мы создали пространство, где контент о женщинах, которые любят женщин, представлен и уважаем», — добавил Кекеси. «Для зрителей это означает предоставление женщинам специального места, где они могут исследовать и наслаждаться развлечениями для взрослых с учетом их опыта и желаний».

Почему такой контент популярен среди женщин

Ожидается, что новый ресурс может заинтересовать не только лесбиянок и квир-женщин, но и гетеросексуальных женщин. Исследование 2025 года показало, что лесбийский контент привлекает многих гетеросексуальных женщин благодаря более реалистическому отражению сексуальных отношений.

Авторы исследования определили пять основных причин такой популярности: акцент на женском удовольствии, возможность идентифицировать себя с героинями, отсутствие унижения, большая подлинность, а также пространство для фантазий и экспериментов.

Вместе с этим эксперты продолжают выражать обеспокоенность влиянием порнографии на формирование сексуальных ожиданий. В частности, исследование, о котором сообщалось в прошлом году, показало, что для каждого второго человека именно порнография стала первым источником информации о сексе.

Некоторые специалисты также обращают внимание на риски для безопасности женщин, связанные с популяризацией определенных практик в мейнстримной порнографии. На этом фоне правительство Великобритании усилило внимание к контенту, демонстрирующему удушение во время секса.

"Нет безопасного способа это делать", - ранее заявила психолог-медик Джейн Мэйрик в интервью The Guardian, комментируя сексуальное удушение.

В то же время исследование Бангорского университета установило, что нефатальное удушение является второй по распространенности причиной инсульта среди женщин в возрасте до 40 лет.

