Порносайт зафиксировал рекордный за 12 лет трафик после роковой ошибки с детскими куклами – фото

Посещаемость порносайта выросла до 12-летнего максимума после того, как компания Mattel по ошибке напечатала URL-адрес на коробках с куклами Wicked.

Об этом сообщает New York Post.

Гигант-производитель игрушек выпустил сувенирную продукцию для предстоящей экранизации бродвейской пьесы "Злая", в том числе двух кукол, созданных по мотивам главных героинь Глинды и Эльфабы.

На обороте этих коробок есть ссылка на Wicked.com, сайт Wicked Pictures – компании, занимающейся производством порнофильмов, основанной еще в 1993 году. Настоящий сайт фильма, который должен быть на упаковке – wickedmovie.com.

Компания напечатала на упаковках кукол ссылку на порносайт / Фото: Mattel

Wicked Pictures производит порнопародии на фильмы, в частности "Капитан Марвел ХХХ". Неизвестно, планируют ли они воспользоваться неудачной неразберихой Mattel, сделав версию "Злой" с рейтингом 18+.

Неловкую ошибку первыми заметили наблюдательные пользователи социальных сетей:

Кто бы ни отвечал за ваш маркетинг/упаковку новых официальных кукол Wicked, вы совершили огромную ошибку! Адрес wicked.com на вашей упаковке ведет на порносайт!

Кто бы ни делал упаковку кукол Mattel Wicked Dolls, его просто обманули

Вскоре компания публиковала заявление по поводу этой ошибки, отметив, что будут приняты немедленные меры для ее исправления.

Напомним, в Украине порномоделей OnlyFans заставят платить налоги. Законопроект о декриминализации порно в частности легализует и до этого считавшуюся незаконной работу порномоделей OnlyFans.

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