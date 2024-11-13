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Порносайт зафиксировал рекордный за 12 лет трафик после роковой ошибки с детскими куклами – фото

Порносайт зафиксировал рекордный за 12 лет трафик после роковой ошибки с детскими куклами – фото

Порносайт зафиксировал рекордный за 12 лет трафик после роковой ошибки с детскими куклами – фото

Порносайт зафиксировал рекордный за 12 лет трафик / Фото: pixabay.com

Сайт внезапно стал намного популярнее.

Посещаемость порносайта выросла до 12-летнего максимума после того, как компания Mattel по ошибке напечатала URL-адрес на коробках с куклами Wicked.

Об этом сообщает New York Post.

Гигант-производитель игрушек выпустил сувенирную продукцию для предстоящей экранизации бродвейской пьесы "Злая", в том числе двух кукол, созданных по мотивам главных героинь Глинды и Эльфабы.

На обороте этих коробок есть ссылка на Wicked.com, сайт Wicked Pictures – компании, занимающейся производством порнофильмов, основанной еще в 1993 году. Настоящий сайт фильма, который должен быть на упаковке – wickedmovie.com.

Компания напечатала на упаковках кукол ссылку на порносайт / Фото: Mattel / ©
Компания напечатала на упаковках кукол ссылку на порносайт / Фото: Mattel

Wicked Pictures производит порнопародии на фильмы, в частности "Капитан Марвел ХХХ". Неизвестно, планируют ли они воспользоваться неудачной неразберихой Mattel, сделав версию "Злой" с рейтингом 18+.

Неловкую ошибку первыми заметили наблюдательные пользователи социальных сетей:

  • Кто бы ни отвечал за ваш маркетинг/упаковку новых официальных кукол Wicked, вы совершили огромную ошибку! Адрес wicked.com на вашей упаковке ведет на порносайт!
  • Кто бы ни делал упаковку кукол Mattel Wicked Dolls, его просто обманули

Вскоре компания публиковала заявление по поводу этой ошибки, отметив, что будут приняты немедленные меры для ее исправления.

Напомним, в Украине порномоделей OnlyFans заставят платить налоги. Законопроект о декриминализации порно в частности легализует и до этого считавшуюся незаконной работу порномоделей OnlyFans.

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