Порнозвезда, переспавшая со 101 мужчиной за день, объявила о беременности — фото

Звезда OnlyFans Лили Филлипс, переспавшая со 101 мужчиной за день, объявила о беременности первенцем.

23-летняя британка сообщила о своем интересном состоянии на своей странице в Instagram, опубликовав фото, где предстала с округлым животиком.

На первой фотографии звезда контента для взрослых обнимает живот, а на второй показала несколько позитивных тестов на беременность.

Лили Филлипс / Фото: instagram.com/lilyphillip_s

"Секрет раскрыт. Малыш Филлипс 2025", — подписала она публикацию.

Лили Филлипс / Фото: instagram.com/lilyphillip_s

Другие подробности о своей беременности будущая мама не сообщила.

Тем временем, в комментариях ее подписчики заподозрили, что новость о беременности может быть фейковой. Также пользователи шутили, кто может быть отцом ребенка.

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