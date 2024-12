Порнозвезда, переспавшая со 101 мужчиной за день, в слезах назвала истинную причину своего поступка

Звезда контента для взрослых Лили Филлипс, прославившаяся благодаря тому, что переспала со 101 мужчиной за один день, теперь раскрыла свой настоящий мотив, стоящий за этим "челленджем".

Об этом пишет Mirror.

23-летняя модель OnlyFans не выдержала и сделала этот трюк в октябре, а теперь на YouTube появилось видео из-за кулис. Режиссер Джош Питерс задокументировал последствия на своем канале, следуя за Лили и разговаривая с ней о ее выборе карьеры и мотивах для съемок экстремального контента.

Эмоциональные сцены из документального фильма под названием I Slept With 100 Men in One Day распространились в TikTok, где Лили выглядела удрученно и заплаканной после "секс-марафона". Звезда фильмов для взрослых сказала, что день был насыщеннее, чем она ожидала, и сказала, что не знает, будет ли рекомендовать его.

После съемок Лили сказала ютуберу Джошу: "Это не для слабых девушек, если честно – это было тяжело. Не знаю, рекомендовала бы я это. Это другое чувство. Это чувствуется интенсивно". Джош спросил, было ли это интенсивнее, чем она думала, и она расплакалась, сказав: "Безусловно". Но, несмотря на эмоциональность в клипе, Лили планирует переспать с 1000 мужчин за сутки в январе и заверила поклонников, что она здорова и психически сильна.

Лили Филлипс / Фото: Josh Pieters/Youtube

Говоря о документальном фильме, Лили объяснила, почему она выбрала именно эту нишу: "Ты должна выделяться уникальным контентом. Ты должна быть другой... Потому что на OnlyFans так много людей".

В ответ на распространенную обеспокоенность по поводу ее благосостояния Лили недавно рассказала Daily Star: "Я имею в виду, что, очевидно, я была очень эмоциональной во время съемок документального фильма и просто очень, очень подавленной. Но, да, мое психическое благополучие действительно хорошее, и физическое здоровье действительно хорошее. Дело в том, что я не жертва, поэтому не заслуживаю такого сочувствия. Я бы предпочитала, чтобы люди прилагали усилия к кому-то, кто действительно является жертвой. А так мне просто немного грустно, потому что я чувствую, что забираю много энергии у того, кто действительно нуждается в помощи".

Лили Филлипс / Фото: Josh Pieters/Youtube

Лили раньше говорила, что ей нравится секс, и она чувствует, что зарабатывать деньги на своем теле дает ей силы. Она объяснила: "Я делаю то, что хочу, и делаю это, потому что мне это нравится. Я думаю, что, очевидно, есть женщины, которые занимаются этим, потому что вынуждены или потому что им нужны деньги и тому подобное. Или их к этому подталкивают мужчины. Но мой личный опыт заключается в том, что я всегда чувствовала в себе силы только от того, что я зарабатываю деньги на том, что, по моему мнению, ребята будут делать в любом случае. Мол, парни всегда будут сексуализировать меня, так что я могу попробовать заработать на этом немного денег".

Лили Филлипс / Фото: instagram.com/lilyphillip_s

Некоторые из тех, кто смотрел спорный документальный фильм, были озабочены тем, что мужчины-участники не проходили проверку на наличие судимостей. Хотя Лили объяснила, что все участвовавшие мужчины должны были носить средства защиты и проходить мгновенные тесты на ВИЧ, зрители были озабочены ее недостаточным пониманием ИППП, а сама модель выразила непонимание того, как именно распространяется ВИЧ.

С того времени она заявила, что была "наивной", не проверив участников на наличие у них сексуальных преступлений в прошлом. Это произошло на фоне серьезной проверки OnlyFans при содействии распространению экстремального контента, а профессионалы индустрии бьют тревогу из-за усиления давления на создателей, которые вынуждены создавать шокирующий контент.

Эксперты предупреждают, что нынешний онлайн-ландшафт, способствующий распространению вирусного контента, может подвергать создателей опасности. Экспертка по киберпреследованию Демельза Луна Ривер из The Cyber Helpline рассказала об этом в интервью Mirror: "С точки зрения развивающихся тенденций всегда существуют опасения, что они могут стать достаточно опасными. И когда я говорю "опасными", я имею в виду с точки зрения безопасности и защиты".

Существуют также серьезные опасения, что уязвимая молодежь получает искаженное представление о том, что такое секс и отношения. Психолог по здоровью Джо Родригес из Straightforward Psychology рассказала изданию, что "молодой мозг недостаточно адаптирован, чтобы распознать, что на самом деле это не реальный мир". Она предупредила: "Это может создать всевозможные проблемы как для мужчин, так и для женщин, потому что это не точное отражение реальности".

Интернет-критики сейчас даже призывают запретить платформу, поскольку все больше звезд переступают границы, чтобы привлечь и удержать подписчиков, и, казалось бы, мало что можно сделать для их защиты.

Напомним, медик выразил обеспокоенность попыткой Лили Филлипс переспать с 1000 мужчин. Он предупредил, какое физиологическое влияние на организм может оказать половой акт, который длится 24 часа.

Читайте также: