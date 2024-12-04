Порнозвезда попытается переспать с 1000 мужчин в сутки: медик выразил обеспокоенность (фото)

Порнозвезда, которая набирает 1000 желающих для участия в попытке установить мировой рекорд – переспать с наибольшим количеством мужчин за 24 часа, – вызвала беспокойство среди медиков.

Об этом пишет New York Post.

Модель OnlyFans из Великобритании Лили Филлипс недавно начала принимать заявки на участие в "рекордном мероприятии года", которое должно состояться в январе.

Пока рекордсменкой является Лиза Спаркс, звезда фильмов для взрослых, которая за один день занялась сексом с 919 мужчинами в Польше в 2004 году. Тогда Спаркс сказала, что она "получила огромное удовольствие, но потом еще неделю страдала болью".

Однако 23-летняя Филлипс заявила, что она "тренировалась" в течение нескольких месяцев, чтобы быть физически готовой к такому вызову.

Лили Филлипс/Фото: instagram.com/lilyphillip_s

Впрочем, медики предупредили, какое физиологическое влияние на организм может оказать половой акт, который длится в общей сложности 24 часа.

Сиднейский врач Зак Тернер, специализирующийся на профилактике здоровья и оздоровлении, предупреждает, что если "довести до крайности", такая активность может оказать негативное влияние на организм.

"Секс, по сути своей, является физически сложной деятельностью, которая задействует различные мышцы, сердечно-сосудистую систему и высвобождение эндорфинов", — сказал он в интервью news.com.au. "В умеренных количествах это похоже на полезную тренировку, способствующую снятию стресса, укреплению сердечно-сосудистой системы и эмоциональной связи. Однако, если доводить до крайностей, таких как 24-часовой сексуальный марафон, физические и физиологические последствия могут быть серьезными" .

Распространенными проблемами, которые могут возникнуть в результате повторяющейся сексуальной активности, являются кровоподтеки, разрывы и общая боль.

"Представьте себе, что это похоже на марафонский забег без предварительной подготовки: травмы, обезвоживание и полное истощение почти гарантированы", – продолжил Тернер. "Лиза Спаркс, предыдущая рекордсменка, сама призналась, что испытывала боль в течение недели после своей попытки – явный признак чрезмерного напряжения".

В рамках своих физических тренировок Филлипс занимается сексом в большом количестве и постепенно увеличивает их количество.

"Я сделала 101, а через несколько недель сделаю 300, это как боксерский поединок", – сказала она недавно в подкасте "The Reality Check". "Я думаю, что под конец мне будет больно, но я думаю, что у меня есть правильная решимость, чтобы продолжать".

Лили Филлипс/Фото: instagram.com/lilyphillip_s

Однако во время недавней тренировки Филлипс призналась, что считает это "тяжелой работой". "Заняться сексом со 101 парнем за 14 часов гораздо труднее, чем работать с 9 до 17 часов", — утверждает она. "Если говорить о ежедневной работе, например, о работе в офисе, то переспать со 101 человеком гораздо труднее".

Несмотря на известные преимущества секса по взаимному согласию для здоровья, Тернер предупреждает, что они нивелируются, если акт длится более 24 часов.

"В таком экстремальном сценарии, как этот, риски омрачают преимущества. Усталость уменьшает приятные моменты, а постоянные физические нагрузки превращаются из полезных в вредные. Хотя это может быть сердечно-сосудистая тренировка, она, скорее всего, принесет больше вреда, чем пользы" .

Другие вступающие в игру элементы здоровья содержат более высокий риск передачи половых заболеваний, а также психологические последствия, подчеркнул Тернер.

"С медицинской точки зрения очень важно уважать телесную автономию и право человека делать выбор относительно своего тела", — сказал он. "Однако такие экстремальные меры вызывают вопрос о намерениях, эмоциональном благополучии и потенциальном принуждении. Социальные медиа увеличили популярность этих событий, часто предпочитая шок, а не настоящий здоровье или личностный рост".

Филлипс рассказала о том, как практически организовать такой подвиг, в подкасте The Reality Check. У нее был личный ассистент, который организовывал график мероприятия, а также нанимал охрану.

"План состоит в том, чтобы получить комнату с двумя дверями. Логистика этого безумна", — сказала она. "Ребята, которые хотят принять участие, должны отправить фотографию с удостоверением личности, а мой помощник должен распределить их по часовым таймслотам".

Лили Филлипс/Фото: instagram.com/lilyphillip_s

Она продолжила, отметив, что было "достаточно тяжело" найти необходимое количество участников, чтобы побить текущий рекорд, но еще одной сложностью было выполнить задание в рамках "временного лимита".

"Я просто надеюсь на конвейер, они должны войти в комнату, а потом выйти", — сказала она.

Реакция пользователей Сети на планы, к которым она активно набирает мужчин, была бурной – многие были шокированы трюком.

Каждый получит по 41,6 секунды, чтобы сделать это за 24 часа

Я устал от одного мнения об этом

Это отвратительно и грустно

Почему, почему, почему мы нормализовали это безумное поведение?

Я думаю, что есть большая проблема, чем логистика

Лиза Спаркс вызвала споры своим мировым рекордом после того, как польское правительство узнало об этом событии и пригрозило арестовать всех причастных к нему.

"Буду с вами абсолютно откровенным: это событие – единственное, о чем я сожалею за 23 с лишним года работы в порноиндустрии и по сей день. Это также была единственная работа, которую я согласилась проделать исключительно за деньги", — написала она на своем сайте.

Она также рассказала, что во время трюка ей было так скучно, что она заказала фастфуд.

Напомним, женщина с инвалидностью откровенно поделилась о сексе и своей беременности. Она поощряет других людей с инвалидностью любить себя.

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