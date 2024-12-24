Порнозвезда продала свой образ ИИ, чтобы меньше работать: "Могу быть всем, чем они хотят" (фото)

33-летняя звезда фильмов для взрослых Хлоя Амур рассказала, что продала свой облик компании, занимающейся разработкой искусственного интеллекта, чтобы снизить давление, связанное с ее требовательной карьерой.

Об этом говорится в интервью Daily Mail.

Актриса из Лас-Вегаса провела годы, работая с крупнейшими студиями в индустрии фильмов для взрослых, но поскольку ее нагрузка продолжала расти, она решила использовать виртуальное альтер-эго, чтобы взаимодействовать со своими поклонниками, когда она недоступна.

Этот шаг – не только способ облегчить ее нагрузку, но и растущая часть тенденции в индустрии развлечений для взрослых, где исполнители используют ИИ, чтобы поддерживать свое присутствие в Интернете.

Амур объяснила, что хотя ей нравится общаться со своими поклонниками, бывают моменты, когда она не может выполнить все их желания.

"Когда я общаюсь со своими поклонниками напрямую, иногда есть вещи, о которых они хотят поговорить со мной, или вещи, которые они хотят от меня, которые я не могу им дать", — рассказала она. "Но благодаря искусственному интеллекту они имеют такое же сходство со мной, и в некотором смысле я могу быть всем, чем они хотят, чтобы я была. Это очень прозрачно, потому что они знают, что это искусственный интеллект, это не я физически по устройству, которое общается с вами – вы знаете, за что вы платите".

Хлоя Амур / Фото: EVA AI

Она приняла такое решение после того, как к ней обратилась компания, занимающаяся разработкой искусственного интеллекта, с предложением создать ее виртуального двойника. За определенное вознаграждение она предоставила компании фотографии, видео и личные данные, чтобы сделать ИИ-версию максимально реалистичной.

Амур признает, что иногда искусственный интеллект все еще кажется ей "страшным и удивительным", но она ценит возможность облегчить свою рабочую нагрузку.

"Когда вас приглашают на съемки порно, вы находитесь в полной зависимости от этой компании", — объясняет она. "Вы будете на съемочной площадке в течение четырех, шести, восьми, десяти, двенадцати часов, кто знает?".

Хлоя Амур / Фото: EVA AI

Использование виртуального образа для общения с поклонниками позволяет ей сделать перерыв, сохраняя при этом свое присутствие в Интернете. Однако она сожалеет об одном: "Надо было раньше к ним присоединиться, потому что я бы получила больший бонус!".

Амур – лишь одна из многих искусственно созданных женщин, составляющих компанию мужчинам. Тенденция использования ИИ-аватаров в мире развлечений для взрослых является признаком того, как технологии изменяют ландшафт. На самом деле некоторые фанаты теперь могут создавать собственных виртуальных партнеров, от их внешности до черт характера, хобби и сексуальных предпочтений.

Напомним, порнозвезда попытается переспать с 1000 мужчин за сутки. Лили Филлипс хочет побить рекорд уже в следующем месяце.

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