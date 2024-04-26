Порнозвезда рассказала, как ее парень побрил голову и сделал вид, что болен раком, чтобы изменить с другой

Австралийская порнозвезда Хейли Дэвис заявила, что ее бывший сделал вид, что болен раком, чтобы изменить ей, и даже побрил голову, чтобы усилить обман.

"Мой бывший соврал о том, что у него рак, чтобы у него была совсем другая девушка и несколько подруг", — рассказала она в подкасте Holly Randal Unfiltered.

Дэвис, родившаяся в Новой Зеландии, но выросшая в Австралии, вспомнила, что во время празднования ее дня рождения бывший заявил, что страдает "раком костей" и ему "нужно идти домой".

"Я, очевидно, поверила ему. И он побрил волосы", — вспомнила она.

Гейли Дэвис/Фото: instagram.com/itshayleydavies

Однако на следующий день после того, как она спросила, хочет ли он позагорать, мужчина ответил, что у него рак кожи, что противоречило его предыдущему утверждению.

"Я такая: "О, черт возьми. Ты же говорил совсем другое". Он такой: "Я никогда не говорил, что у меня рак костей". А я такая: "Ты буквально сказал, что у тебя рак костей", — вспомнила Дэвис.

Порнозвезда сказала, что стала еще более подозревать бойфренда, когда он прекратил отправлять ей регулярные видео о своих разных занятиях — забавном развлечении, которое он делал раньше.

Дэвис спросила, что он задумал, и услышала, что он был с подругой, добавив, что если она ему не верит, она может проверить его телефон.

Гейли Дэвис/Фото: instagram.com/itshayleydavies

На следующий день она обнаружила в его телефоне доказательства его измены.

"Я вижу его фотографии той ночью с другой девушкой, — рассказала Дэвис. — А потом я увидела, что поступило сообщение, поэтому открываю его и вижу: "Я люблю тебя, детка". И я отвечаю: "Кто ты?", а она такая: "Что?", потому что я ответила с его телефона".

Австралийка добавила, что потом у нее был трехчасовой разговор с другой женщиной, которая позволила ей разобраться в сути фарса о раке.

Как выяснилось, мужчина использовал болезнь в качестве приема, чтобы "увидеть свою другую девушку", которая, как сообщается, ничего не знала о его выдуманном состоянии.

"Она не подозревала, что у него "рак", — сказала Дэвис. — Они были вместе дольше, и она была фактически главной — той, которая познакомилась с семьей и так далее".

Гейли Дэвис/Фото: instagram.com/itshayleydavies

Несмотря на то, что впоследствии Дэвис бросила лжеца, он недавно написал ей в TikTok с требованием денег. По его словам, она не преуспела бы, если бы не "вирусное видео TikTok", которое они сняли вместе.

"Он такой: "Теперь, когда ты так богата и влиятельна, как ты думаешь, сможешь ли ты дать мне немного денег?" — поделилась она.

Дэвис отклонила его просьбу, которую она считает особенно ироничной, учитывая, что ее бывший утверждал, что у него было много собственности, пока они встречались. Однако она узнала, что упомянутые дома принадлежали другим людям, в частности, родителям, а не ему.

Напомним, девушка стала одержимой парнем из-за редкого заболевания. Она требовала постоянного внимания и даже пыталась покончить с собой.

Читайте также: