Порнозвезда Сторми Дэниелс установила рекордный день на Pornhub после ареста Трампа - фото

Американская порноактриса Стефани Клиффорд, более известная как Сторми Дэниелс, установила рекордный день на популярном порносайте Pornhub после ареста Дональда Трампа.

Об этом пишет ladbible.com.

Так, экс-президенту США выдвинули 34 уголовных обвинения в фальсификации деловых документов после выплаты денег за молчание звезде фильмов для взрослых об их связи незадолго до президентских выборов еще в 2016 году.

Утверждается, что Трамп заплатил Дэниелс 130 000 долларов во время своей президентской избирательной кампании, чтобы она молчала об их сексуальных приключениях.

В связи с громким судебным делом имя Дэниелс попало в СМИ. Пользователи начали активно искать порноактрису на Pornhub, о чем свидетельствует новая статистика.

Так, за последний месяц количество искателей Сторми Дэниелс значительно увеличилось.

Фото: ladbible.com

"В результате текущего цикла новостей мы увидели колоссальный скачок количества поисковых запросов Сторми Дэниелс на 21 655% на этой неделе по сравнению со средним дневным показателем за этот квартал, составлявший около 2150 поисковых запросов в день", — говорится в сообщении.

17 марта, перед тем, как Трамп объявил, что ему вот-вот предъявят обвинения, показатели Дэниелс уже превысили рекордные уровни. Только 21 марта ее имя искали 467 078 раз, что на 21 655% больше обычного.

Фото: instagram.com/thestormydaniels

4 апреля имя звезды фильмов для взрослых искали более 650 000 раз, что в 32 400% больше по сравнению с ее средним ежедневным поиском за первые три месяца года.

Напомним, Дональд Трамп не признал себя виновным ни по одному из 34 пунктов, которые были включены в обвинительное заключение. После оглашения обвинений экс-президент США покинул суд в Нью-Йорке и сел в свой кортеж. Формальный арест с него был снят.

Следующее слушание по делу Трампа назначено на 4 декабря в 2023 году.

Читайте также: