Порнозвезда Сторми Дэниелс установила рекордный день на Pornhub после ареста Трампа - фото

Пользователям стало интересно, с кем развлекался экс-президент США.
Американская порноактриса Стефани Клиффорд, более известная как Сторми Дэниелс, установила рекордный день на популярном порносайте Pornhub после ареста Дональда Трампа.
Об этом пишет ladbible.com.
Так, экс-президенту США выдвинули 34 уголовных обвинения в фальсификации деловых документов после выплаты денег за молчание звезде фильмов для взрослых об их связи незадолго до президентских выборов еще в 2016 году.
Утверждается, что Трамп заплатил Дэниелс 130 000 долларов во время своей президентской избирательной кампании, чтобы она молчала об их сексуальных приключениях.
В связи с громким судебным делом имя Дэниелс попало в СМИ. Пользователи начали активно искать порноактрису на Pornhub, о чем свидетельствует новая статистика.
Так, за последний месяц количество искателей Сторми Дэниелс значительно увеличилось.
"В результате текущего цикла новостей мы увидели колоссальный скачок количества поисковых запросов Сторми Дэниелс на 21 655% на этой неделе по сравнению со средним дневным показателем за этот квартал, составлявший около 2150 поисковых запросов в день", — говорится в сообщении.
17 марта, перед тем, как Трамп объявил, что ему вот-вот предъявят обвинения, показатели Дэниелс уже превысили рекордные уровни. Только 21 марта ее имя искали 467 078 раз, что на 21 655% больше обычного.
4 апреля имя звезды фильмов для взрослых искали более 650 000 раз, что в 32 400% больше по сравнению с ее средним ежедневным поиском за первые три месяца года.
Напомним, Дональд Трамп не признал себя виновным ни по одному из 34 пунктов, которые были включены в обвинительное заключение. После оглашения обвинений экс-президент США покинул суд в Нью-Йорке и сел в свой кортеж. Формальный арест с него был снят.
Следующее слушание по делу Трампа назначено на 4 декабря в 2023 году.
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