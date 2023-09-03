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Порода собак для вашего знака Зодиака – специалисты назвали лучшие сочетания

Автор
Вера ХмельницкаяВера Хмельницкая
Дата публикации
Просмотры
1744
Время на прочтение
2 мин
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Порода собак для вашего знака Зодиака – специалисты назвали лучшие сочетания

Порода собаки для каждого знака Зодиака Фото: unsplash

По результатам нового исследования, подобрана порода собаки для каждого знака Зодиака.

Специалисты опубликовали новое исследование, обнаружившее самые популярные породы собак в Америке. Результаты оказались очень увлекательными.

Согласно исследованию, самой популярной породой собак является верная дворняга, причем 60% опрошенных владельцев собак сказали, что у них собака смешанной породы.

Восьмерку лидеров замыкают лабрадор ретривер, голдендудль, золотистый ретривер, немецкая овчарка, чихуахуа, ши-тцу и французский бульдог.

Исследование составило рейтинг самых популярных собак для каждого знака зодиака. Еще раз собака смешанной породы заняла первое место в каждой категории, но вот самые популярные породистые собаки для каждого знака.

  • Овен: американский бульдог
  • Телец: чихуахуа
  • Близнецы: американский питбультерьер и немецкая овчарка
  • Рак: ши-тцу
  • Лев: американский питбультерьер
  • Дева: золотистый ретривер
  • Весы: Аляскинский хаски
  • Скорпион: американский бульдог
  • Стрелец: немецкая овчарка
  • Козерог: Лабрадор ретривер
  • Водолей: Мопс
  • Рыбы: золотистый ретривер

Опрос также рассматривал знаки астрологии родителей домашних животных. Родители животных Тельца и Девы, скорее всего, будут иметь кошек, а Весы и Рак – собаки. У Водолея и Девы, скорее всего, будет и то, и другое!

Напомним историю о озорной собаке, которая неоднократно убегала из местного приюта для животных, чтобы пробраться в соседний дом для престарелых.

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Дата публикации
Просмотры
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