Порода собак для вашего знака Зодиака – специалисты назвали лучшие сочетания

По результатам нового исследования, подобрана порода собаки для каждого знака Зодиака.
Специалисты опубликовали новое исследование, обнаружившее самые популярные породы собак в Америке. Результаты оказались очень увлекательными.
Согласно исследованию, самой популярной породой собак является верная дворняга, причем 60% опрошенных владельцев собак сказали, что у них собака смешанной породы.
Восьмерку лидеров замыкают лабрадор ретривер, голдендудль, золотистый ретривер, немецкая овчарка, чихуахуа, ши-тцу и французский бульдог.
Исследование составило рейтинг самых популярных собак для каждого знака зодиака. Еще раз собака смешанной породы заняла первое место в каждой категории, но вот самые популярные породистые собаки для каждого знака.
- Овен: американский бульдог
- Телец: чихуахуа
- Близнецы: американский питбультерьер и немецкая овчарка
- Рак: ши-тцу
- Лев: американский питбультерьер
- Дева: золотистый ретривер
- Весы: Аляскинский хаски
- Скорпион: американский бульдог
- Стрелец: немецкая овчарка
- Козерог: Лабрадор ретривер
- Водолей: Мопс
- Рыбы: золотистый ретривер
Опрос также рассматривал знаки астрологии родителей домашних животных. Родители животных Тельца и Девы, скорее всего, будут иметь кошек, а Весы и Рак – собаки. У Водолея и Девы, скорее всего, будет и то, и другое!
Напомним историю о озорной собаке, которая неоднократно убегала из местного приюта для животных, чтобы пробраться в соседний дом для престарелых.
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