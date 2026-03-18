Поросенок-блогер установил рекорд по популярности в Instagram: что умеет Мерлин (видео)

Свинья по кличке Мерлин, проживающая в Калифорнии, США, установила рекорд Гиннеса, став самой популярной среди своих «родственников» в Instagram. На ее страницу подписаны 1,1 миллиона пользователей.

По данным организации, именно такое количество фолловеров было зафиксировано по состоянию на 23 февраля, что и позволило четырехлетнему животному официально получить титул.

Владелица Мерлина, Мина Алали, взяла его в марте в 2022 году. Тренировки начались, когда поросенку было всего три месяца.

На видео, публикуемых в соцсетях, видно, как Мерлин пользуется специальными кнопками, размещенными по всему дому. Нажимая их, он воспроизводит голосовые сообщения, «сообщающие» о своих потребностях и желаниях.

"Сейчас, в возрасте 4 лет, Мерлин имеет более 30 кнопок в доме, которыми он регулярно пользуется, что привело к обсуждению в Интернете о том, насколько умными, эмоциональными и похожими на людей могут быть свиньи, если им уделить время, проявить терпение и предоставить положительное подкрепление", - отметили в Книге рекордов Гиннеса.

