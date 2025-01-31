Поросенок родился с "человеческим" лицом и издавал плач младенца — фото

На Филиппинах родился поросенок с "человеческим" лицом и без глаз, причем существо издавало звук, напоминающий плач младенца. Это произошло после того, как в Индии на свет появился козленок-мутант с "пенисом" на лбу.

Как сообщает Daily Star, "человекоподобный" поросенок стал четвертым в выводке из восьми. Он был единственным, родившимся с деформацией.

Владелец Альфредо Кардинас был напуган, когда увидел существо, но произошедшее дальше оставило его "шокированным".

Он сказал: "Я испугался, когда впервые увидел его. Я был еще более шокирован, когда услышал его плач. Это звучало так, словно это был ребенок".

Поросенок родился в городе Танджай, расположенном к югу от Манилы на Филиппинах.

Поросенок с "человеческим" лицом / Фото: скриншот с видео

Существо умерло всего через четыре часа после рождения.

Поросенок с "человеческим" лицом / Фото: скриншот с видео

Поросенок с "человеческим" лицом / Фото: скриншот с видео

Ветеринар Ма Кристин Хоуп Дехадена объяснила, что редко бывает так, что только одна свинья страдает таким врожденным дефектом. Однако она исключила возможность того, что мама поросенка была оплодотворена другими животными.

Она сказала: "Свинья не могла забеременеть от другого вида". Считается, что поросенок родился с редким врожденным дефектом, известным как голопрозенцефалия. Это врожденный порок развития, который технически является врожденным дефектом. Это расстройство головного мозга, при котором передний мозг не развивается на два полушария".

Специалисты считают, что наиболее вероятной причиной аномалии является то, что мать могла подвергаться воздействию химических веществ или пестицидов во время беременности, что повлияло на развитие поросенка в утробе. Почти всегда этот случай является роковым.

Ветеринары также исключили возможность того, что поросенок является результатом скрещивания между матерью-свиньей и человеком.

Альфредо говорит, что его свиноматка не в первый раз рождает поросят с отклонениями. Раньше у него уже был поросенок, родившийся с таким видом, словно у него торчали крылья. Однако Альфредо считает, что это животное принесло его семье удачу, поскольку он смог инвестировать в корову и телефон вскоре после его рождения.

Исследование показало, что почти три процента поросят рождаются с врожденными пороками. Считается, что по крайней мере один поросенок имеет дефект примерно в 17 процентах помета. Большинство поросят с врожденными дефектами умирали в течение недели после рождения. В то время как средний приплод терял двух поросят – притом что обычный приплод был из 10 малышей.

Напомним, ранее козленок-мутант со сросшимися глазами заставил местных поверить в инопланетян. Люди выстроились в длинные очереди, чтобы посмотреть на странное существо.

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