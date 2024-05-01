Портал в другой мир: у берегов Мексики нашли бездонную воронку с тайными тоннелями

Глубочайшей подводной воронкой в мире, дна которой так и не смогли добраться исследователи, оказалась голубая дыра Таам Джа у побережья полуострова Юкатан.

Голубую дыру Таам Джа в заливе Четумаль у берегов Мексики открыли в 2021 году. Тогда ее изучение с помощью эхолота показало, что ее глубина составляет около 274 метров. Последние исследования с помощью глубоководного зонда позволили заглянуть в глубину воронки на 420 метров, что делает ее глубочайшей голубой дырой в мире.

Об этом пишет Live Science.

Предыдущий рекорд принадлежал подобной карстовой воронке Санша Юнле или "Дыра Дракона", в Южно-Китайском море, глубина которой составляет 300 метров.

Исследователи отметили, что дна голубой дыры Таам Джа им так и не удалось добраться, так что будущие экспедиции могут совершить новые удивительные открытия. В частности, ученые предполагают, что на дне воронки, похожей на портал в другой мир, могут проживать неизвестные науке живые существа.

Ученые также брали пробы воды на разной глубине воронки. На глубине более 400 метров температура и соленость воды походили на воды Карибского моря. Этот факт натолкнул исследователей на мысль, что в глубине голубой дыры расположены скрытые сети туннелей, связывающие ее с Атлантическим океаном.

Почему появились голубые дыры

Голубыми дырами называют очень глубокие карстовые воронки на морском дне. Они образовались в прибрежных районах в результате эрозии растворимых горных пород, таких как гипс, известняк или мрамор. Свое название эти геологические образования получили из-за сильного цветового контраста между голубой водой на мелководье и таинственной тьмой внутри воронки.

Ученые обнаружили несколько подобных образований: 410-футовую Большую голубую дыру в Белизе глубиной 125 метров, 202-метровую Голубую дыру Дина на Багамах и Голубую дыру в Красном море близ Дахаба, глубина которой составляет почти 100 метров.

Напомним, воронку, найденную в Южнокитайском море в пределах спорных Парасельских островов, контролируемых Китаем, назвали "Дырой дракона".

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