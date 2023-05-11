Поручили выбрать имя ребенку: супруги позволили собаке принимать важные решения за них

Золотистый ретривер Бо сыграл важную роль в жизни своих хозяев и помогает им в принятии многих решений.
У многих людей домашние животные являются практически членами семьи, одна пара из американского штата Нью-Джерси воспринимает эту фразу достаточно серьезно.
Об этом сообщает Mirror.
Эрика и Фрэнк Дериз гордятся тем, что привлекают свою собачку к "главным событиям семьи".
Золотистый ретривер Бо сыграл важную роль в вехах супругов – от походки к алтарю на их свадьбе, раскрытия пола их ребенка и даже выбора имени для малышей.
Бо самостоятельно выбрал имя для первого ребенка супругов после того, как 27-летняя Эрика и 30-летний Фрэнк бросили три теннисных мяча, на которых были написаны имена. Собака вернулась с мячом с надписью "Фрэнки" и именно так они назвали сына.
Сейчас пара очень ждет, как сложатся отношения собачки с их малышом.
Ранее сообщалось, что хозяева отказались от своей собаки, а она вернулась к ним, преодолев более 64 км.
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