Поручили выбрать имя ребенку: супруги позволили собаке принимать важные решения за них

Золотистый ретривер Бо сыграл важную роль в жизни своих хозяев и помогает им в принятии многих решений.

У многих людей домашние животные являются практически членами семьи, одна пара из американского штата Нью-Джерси воспринимает эту фразу достаточно серьезно.

Об этом сообщает Mirror.

Эрика и Фрэнк Дериз гордятся тем, что привлекают свою собачку к "главным событиям семьи".

Золотистый ретривер Бо сыграл важную роль в вехах супругов – от походки к алтарю на их свадьбе, раскрытия пола их ребенка и даже выбора имени для малышей.

Пес "объявлял" пол ребенка / Фото: The Daily Mirror

Бо самостоятельно выбрал имя для первого ребенка супругов после того, как 27-летняя Эрика и 30-летний Фрэнк бросили три теннисных мяча, на которых были написаны имена. Собака вернулась с мячом с надписью "Фрэнки" и именно так они назвали сына.

Собака выбрала мяч с надписью "Фрэнки" и именно так назвали сына. / Фото: The Daily Mirror

Сейчас пара очень ждет, как сложатся отношения собачки с их малышом.

Ранее сообщалось, что хозяева отказались от своей собаки, а она вернулась к ним, преодолев более 64 км.

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