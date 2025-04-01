"Порядочная галицкая вечеринка": новые скандальные подробности о собрании с групповым сексом

На Львовщине наказали организатора вечеринки / © pixabay.com

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Во Львовской области к 2 годам испытательного срока приговорили организатора «Порядочной галицкой вечеринки». На этом мероприятии посетители вступали в половые акты. Мужчину обвинили в «сводничестве для разврата».

Об этом идет речь в приговоре Городоцкого районного суда Львовской области.

По данным суда, подозреваемым является уроженец Львовщины, директор ЧП «Капитоли».

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Он в декабре 2023 года создал телеграмм-канал под названием «Порядочная галицкая вечеринка», куда привлек 63 человека. 23 декабря 2023 года состоялось само мероприятие. Его условиями были: «сдача мобильного телефона, половые, оральные и другие отношения/прикосновения по согласию сторон, прибытие на вечеринку в тематической одежде, прочее». Стоимость входа на вечеринку была от 700 до 3500 грн.

Для мероприятия он за 16 000 грн арендовал дом, оборудовал его красным светом, музыкой, баром.

«В ходе проведения вечеринки, участники совершали развратные действия, вступали в неупорядоченные половые отношения. Соответственно подсудимый довел свои незаконные действия до конца, с целью наживы, за вознаграждение, совершил сводничество для разврата, в частности посредничество, которое проявилось в организации встречи и содействии добровольным сексуальным отношениям незнакомых между собой лиц», — говорится в материалах суда.

На суде мужчина вину признал и раскаялся.

Организатора мероприятия суд признал виновным по ч. 2 ст. 302 УК Украины. Его приговорили к 2 годам испытательного срока.

Приговор суда / © Единый государственный реестр судебных решений

Напомним, во Львовской области разоблачили собрание с групповым сексом.