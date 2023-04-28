Посетителей не пускают в музей, если они полностью не обнажены: что это за выставка (фото)

Музей с рейтингом X во Франции не пускает гостей и туристов, которые не готовы раздеться догола до входа.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

В музее современного искусства в Лионе представлена деконструкция знаменитой цитаты Рене Декарта "Я мыслю, следовательно, я существую" в новом сборнике работ.

По словам представителя выставки, неотъемлемой частью этой 90-минутной выставки есть необходимость раздеться догола. Он хочет, чтобы люди "задали вопрос о теле".

Музей современного искусства в Лионе не пускает одетых гостей / Фото: dailystar.co.uk

Представитель macLYON сказал: "Наша идея состоит в том, чтобы подвергнуть сомнению проблему тела в этом пространстве, чтобы увидеть, как тела взаимодействуют с другими телами".

Его комментарии были поддержаны главой филиала Фредериком Мартином, который хотел, чтобы "в центре внимания" выставки был "социальный прием".

"Интересно увидеть выставку полностью обнаженной. Это заставляет нас сосредоточиться на собственном восприятии самих себя посредством социального приема", — отметил он.

Выставка призвана разрушить представление о теле / Фото: dailystar.co.uk

Выставка призвана разрушить представление о теле, чтобы "не вызывать панику в более приличном обществе".

Мероприятие продлится до 9 июля, а затем в сентябре в 2023 году начнется второй акт, посвященный противостоянию тела и окружающей среды.

В прошлом году коллега из французского музея провел выставку на аналогичную тему, а музей Майоля в Париже провел серию мероприятий для нудистов, чтобы увидеть невероятно реалистичные обнаженные скульптуры.

Парижская ассоциация натуристов приветствовала эту идею, и, похоже, выставка призвана отразить мнения парижского сообщества натуристов, насчитывающего 2,6 миллиона человек.

Напомним, на заброшенном складе в Мексике нашли мертвого "гоблина". У него маленькое тело, четыре конечности, изуродованное лицо с ярко выраженным носом, когтями и хвостом.

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