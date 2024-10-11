Посетители оперы блевали и теряли сознание во время спектакля с настоящим сексом на сцене – фото

Феминистическая опера "Святая Сюзанна" с откровенным лесбийским сексом, настоящей кровью и голыми монахинями на роликах дебютировала 5 октября в Штутгарте, Германия.

Более десятка любителей оперы обратились за медицинской помощью после просмотра провокативного представления, демонстрировавшего откровенный лесбийский секс, настоящую кровь и обнаженных монахинь на роликах.

Об этом сообщает Daily Star.

Премьера радикальной феминистической оперы "Святая Сюзанна" в оркестровке композитора Пауля Хиндемита состоялась 5 октября в Штутгарте, Германия, и продлится семь раз до 3 ноября. Скандальная одноактная опера вызвала ажиотаж еще в 1921 году, а теперь, спустя столетие, ее впервые поставили на сцене.

Впрочем, посетители премьеры едва успели досмотреть ее до конца. Опера, представляющая "радикальное видение Святой Мессы", состоит только из одного акта, во время которого исполнители рассказывают историю монахини, исследующей свою сексуальность. Но их метод изображения привел к тому, что 18 зрителей нуждались в помощи во время некоторых особо шокирующих сцен.

Опера "Святая Сюзанна" / Фото: Staatsoper Stuttgart

Они нуждались в помощи из-за тошноты и шока, а в трех случаях пришлось вызывать врача. Те, кто нуждался в помощи, стали свидетелями настоящих половых актов, болезненных трюков, настоящей и ложной крови, нанесения телесных повреждений и пирсинга – все это выполнялось на сцене.

Флорентина Хольцингер, радикальная художница-перформансистка, является вдохновительницей смелой реинтерпретации печально известной оперы. В нынешней адаптации задействована полностью женская труппа, изображающая монахинь, постепенно избавляющихся от своих привычек в "чувственном, поэтическом и диком" зрелищах.

Действия принимают сюрреалистические повороты, в частности сцену, где маленького человека, одетого как Папа Римский, закручивает высоко в небе механическая рука, в то время как другой актер поет треки Эминема, одетый в костюм Иисуса Христа.

Опера "Святая Сюзанна" / Фото: Staatsoper Stuttgart

Однако, организаторы спектакля стояли на своем, несмотря на страдания зрителей на спектакле, предназначенном только для взрослых. Представитель оперы объяснил, что пострадавшие посетители сидели в первом ряду, утверждая, что они знали, "на что идут".

По сюжету оперы, главная героиня Сюзанна исследует свою сексуальность, достигающую кульминации, когда она опускает набедренную повязку Иисуса, прикрепленного к распятию, вызывающему споры. В одной смелой сцене обнаженная монахиня вступает в интимные отношения с религиозным символом.

Других актеров можно заметить, когда они болтаются внутри колоколов, не показывая ничего кроме своих ягодиц или лиц, а в один особо шокирующий момент исполнительница выхватывает меч в форме распятия и пытается вонзить его себе в глотку.

Опера "Святая Сюзанна" / Фото: Staatsoper Stuttgart

Еще в одной из сцен актриса, изображающая Иисуса, шлепает полуобнаженную монахиню на роликовых коньках. В другом ужасном моменте на стене развешаны тела, имитирующие распятие Христа, а затем на них льются потоки фальшивой крови.

Театр выпустил строгие предупреждения об изображенном сексуальном насилии, предостерегая, что некоторые зрители могут почувствовать "дискомфорт" или даже "травмироваться" от увиденного.

Напомним, какие увлекательные представления покажут в октябре в Национальной опере. Кроме текущего репертуара, состоящего из лучших образцов мирового и украинского классического искусства, заявлена премьера оперы "Трубадур" Джузеппе Верди, посвященная 100-летию выдающегося хормейстера Льва Венедиктова.

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