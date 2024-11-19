Посетители пляжа пришли в ужас, увидев на берегу красное "инопланетное" существо — фото

Посетители австралийского пляжа были шокированы, увидев странное "инопланетное" существо, выброшенное на берег.

Об этом пишет Daily Star.

Животное было похоже на полуакулу-полуската, которое было полностью окрашено в красный цвет. Оно появилось на западном побережье Австралии в популярном пляжном месте. Пользователи социальных сетей и местные жители были в шоке удивительным зрелищем. Рыба имела плавники и тело акулы, но сплющенную голову и брюшную пасть ската.

Выброшенное на пляж Куги-Бич в Перте, животное умерло в океане или у береговой линии. Сначала люди не знали, что с ним делать, некоторые предполагали, что он похож на пришельца.

Рыба-гитара / Фото: Facebook

Лео Гида из Австралийского общества охраны морской флоры и фауны высказался, что это было за удивительное животное. В интервью Yahoo News Australia он рассказал, что это была афалина-клин, или белопятнистая рыба-гитара.

Причиной того, что рыба не была хорошо известна, возможно, что животное находится под угрозой исчезновения. Численность небольшая, но рыба преуспевает в австралийских водах, и большинство ее особей можно найти по всей стране.

"Австралия является глобальной "спасательной шлюпкой" для этого вида. В австралийских водах им ничего не угрожает, но они находятся под угрозой исчезновения по всему миру, в том числе по соседству в Юго-Восточной Азии", — сказал он.

Коммерческие траулеры в Австралии обладают "устройствами для исключения черепах", которые имеют аварийный люк в верхней части траловой сетки, из-за которого крупные клиновидные рыбы могут спастись, и это значительно уменьшило количество их гибели в австралийских водах".

На фотографиях рыба была полностью красной, что испугало многих прохожих, поскольку некоторые подумали, что она напоминает кровь. На самом деле ученые выяснили, что красная окраска обусловлена синяками.

Рыба-гитара / Фото: Facebook

Она была мертва уже несколько часов, и под действием силы тяжести кровь собралась на ее нижней части тела. Хотя животное напоминало акулу и ската, на самом деле оно не было ни тем, ни другим.

Эти существа являются частью семьи рыбьих (rhinidae), они принадлежат к группе хрящевых рыб, известных как эласмобранши, в которую входят как акулы, так и скаты. Они находятся под большой угрозой исчезновения из-за разрушения среды обитания. Их плавники также широко используются в торговле акульими плавниками, что ставит под угрозу жизнь многих рыб.

Напомним, ранее на пляже нашли жуткое существо, похожее на морского динозавра. Существо имеет змеевидное длинное туловище и острые зубы.

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