Посетители пляжа пришли в ужас, увидев на берегу красное "инопланетное" существо — фото

Его прибило к береговой линии.
Посетители австралийского пляжа были шокированы, увидев странное "инопланетное" существо, выброшенное на берег.
Об этом пишет Daily Star.
Животное было похоже на полуакулу-полуската, которое было полностью окрашено в красный цвет. Оно появилось на западном побережье Австралии в популярном пляжном месте. Пользователи социальных сетей и местные жители были в шоке удивительным зрелищем. Рыба имела плавники и тело акулы, но сплющенную голову и брюшную пасть ската.
Выброшенное на пляж Куги-Бич в Перте, животное умерло в океане или у береговой линии. Сначала люди не знали, что с ним делать, некоторые предполагали, что он похож на пришельца.
Лео Гида из Австралийского общества охраны морской флоры и фауны высказался, что это было за удивительное животное. В интервью Yahoo News Australia он рассказал, что это была афалина-клин, или белопятнистая рыба-гитара.
Причиной того, что рыба не была хорошо известна, возможно, что животное находится под угрозой исчезновения. Численность небольшая, но рыба преуспевает в австралийских водах, и большинство ее особей можно найти по всей стране.
"Австралия является глобальной "спасательной шлюпкой" для этого вида. В австралийских водах им ничего не угрожает, но они находятся под угрозой исчезновения по всему миру, в том числе по соседству в Юго-Восточной Азии", — сказал он.
Коммерческие траулеры в Австралии обладают "устройствами для исключения черепах", которые имеют аварийный люк в верхней части траловой сетки, из-за которого крупные клиновидные рыбы могут спастись, и это значительно уменьшило количество их гибели в австралийских водах".
На фотографиях рыба была полностью красной, что испугало многих прохожих, поскольку некоторые подумали, что она напоминает кровь. На самом деле ученые выяснили, что красная окраска обусловлена синяками.
Она была мертва уже несколько часов, и под действием силы тяжести кровь собралась на ее нижней части тела. Хотя животное напоминало акулу и ската, на самом деле оно не было ни тем, ни другим.
Эти существа являются частью семьи рыбьих (rhinidae), они принадлежат к группе хрящевых рыб, известных как эласмобранши, в которую входят как акулы, так и скаты. Они находятся под большой угрозой исчезновения из-за разрушения среды обитания. Их плавники также широко используются в торговле акульими плавниками, что ставит под угрозу жизнь многих рыб.
Напомним, ранее на пляже нашли жуткое существо, похожее на морского динозавра. Существо имеет змеевидное длинное туловище и острые зубы.
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