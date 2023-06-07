Посетители возмущены и шокированы: голая пара вошла в паб и спокойно пообедала

В Великобритании посетители паба были в шоке, когда туда вошли совершенно голые мужчина и женщина, чтобы пообедать.

Об этом пишет ladbible.com.

Натуристы Нил Кокс и Даниэль Куигган утверждают, что накануне вечером в Бристоле они наслаждались холодным напитком в буфете, и никто не поднимал шум. Чего нельзя было сказать о сомерсетском пабе, где собралось несколько семей.

Нил Кокс и Даниэль Куигган / Фото: ladbible.com

Натуризм не является уголовным преступлением в Великобритании. В руководстве Королевской прокуратуры объясняется: "В случае натуризма необходимо найти баланс между правом натуриста на свободу выражения мнений и правом широкой общественности в защиту от преследований, тревоги и бедствия. При отсутствии какого-либо сексуального контекста и наготы, когда человек не намерен вызывать тревогу или беспокойство обычно будет уместно не предпринимать никаких действий, если только представители общественности не были фактически вызваны преследованием, тревогой или беспокойством".

Пока Кокс и Куигган сидели за обедом, другие посетители обратились к одному сайту, чтобы оставить жалобы на паб, и многие утверждали, что они остались "шокированными".

Одна посетительница даже встала и направилась в другое заведение, написав в своем обзоре: "Мы посетили паб сегодня вечером в 18:00, чтобы поужинать. Пока заказывали напитки, обнаженная пара подошла к бару, что было шоком для всех. Мы ожидали, что бармен откажется их обслуживать. В пабе было несколько семей с детьми, в том числе и мы, поэтому обслуживать их было неуместно, мы решили оставить паб и найти другое место для ужина в городе. К сожалению, другая семья не смоглав уйти, потому что уже заказала обед. Если вы рекламируете паб как семейный, вы должны придерживаться этих ценностей. Местные жители, часто посещающие паб, извинились перед нами, но персонал, похоже, решил, что это нормально. Очень разочаровывает".

Другой посетитель возмутился: "Ужасно. Если вы хотите пойти в семейный паб со средней едой и персоналом, обслуживающим обнаженного мужчину в сопровождении обнаженной женщины, то это для вас. Забрал родителей. Возмущен".

Кокс, который был натуристом в течение нескольких лет, рассказал, что в большинстве своем ходит голый. По его словам, там, где он живет, есть магазины, продуктовые лавки и пабы, куда он без проблем регулярно заходит голый.

Нил Кокс и Даниэль Куигган / Фото: ladbible.com

"Мы сели в углу паба и поели. Люди быстро вернулись к своим напиткам и продолжили свой день. Впрочем, двое голых людей, сидящих в углу с пивом и гамбургером, быстро надоедают. Пока мы были там, к нам подошли несколько человек, чтобы поговорить, задать вопрос или попросить фотографию. Мы связались с пабом первыми и получили их разрешение на посещение".

Со своей стороны представитель паба сказал: "Мы получили как негативные, так и положительные отзывы, которые мы приняли во внимание, однако натуризм законен в Великобритании, и мы гордимся инклюзивностью и приветствуем индивидуальность и различия каждого".

Напомним, не так давно в Великобритании голый мужчина непринужденно заправил свой BMW и озадачил очевидцев. Это оказался известный нудист.

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