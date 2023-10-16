Пошел в туалет и сбежал: мужчина бросил девушку в ресторане, увидев, сколько она съела (видео)

Любительница морепродуктов испугала своего спутника, съев почти 50 устриц.

Пользователь TikTok @equanaaa решила пойти на свидание с мужчиной, который, по ее словам, некоторое время хотел выпить с ней вина и поужинать.

Вместе они посетили устричный ресторан в Атланте, США, где она угостилась четырьмя дюжинами устриц по цене 15 долларов за порцию.

Она съела 48 устриц / Фото: скриншот с видео

Но на этом все не закончилось: пользовательница соцсети также заказала себе крабовые котлетки и картофель, запивая мартини.

Также девушка заказала себе крабовые котлетки и картошку / Фото: скриншот с видео

Она призналась, что ее неназванный партнер был несколько шокирован, глядя на нее как на сумасшедшую, но она продолжала есть, сказав: "Крошка, ты пригласил меня на свидание. Я буду есть".

В клипе слышно, как она громко глотает морепродукты и причмокивает губами. Женщина явно отлично провела время, поскольку оценила еду на "десять из десяти".

Мужчину, конечно, не поразили ее действия, и когда он увидел счет в 184 доллара, он извинился, сказав, что пошел в туалет. В это время он воспользовался своим шансом и больше не вернулся к столу, оставив любительницу устриц оплачивать чек самостоятельно.

Эквана разозлилась и прислала ему сообщение. В ответ спутник написал: "Я предложил выпить, а ты заказала всю эту еду". Тем не менее, он предложил придерживаться своего соглашения по оплате напитков, добавив: "Я могу вернуть деньги за напитки".

Мужчина бежал из свидания / Фото: скриншот с видео

Напомним, женщина не нашла себе пару и женилась сама на себе. На торжественную церемонию жительница британского города потратила 10 тысяч фунтов стерлингов.

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