Пошла по указанному адресу: женщина разоблачила бойфренда в измене благодаря одному приложению

Американка описала уникальный способ, благодаря которому ее подруга поймала своего парня на измене.

В видео пользовательницы TikTok по имени Сара, которое собрало более 1,9 миллиона просмотров, она пояснила, что ее подруга "просто заказывала еду в приложении Postmates для нее и ее парня на своем телефоне", когда увидела адрес, который не узнала. Она спросила его об этом, а он отмахнулся, что это просто кто-то с работы.

Однако его девушка знала, что что-то не так, поскольку он обычно не общается со своими коллегами в нерабочее время. Поэтому она решила пойти по этому адресу и узнать, кто это был.

Сара объяснила: "Со временем она просто почувствовала, что что-то не так. И что она решила сделать? Она подъехала к дому. Она буквально подошла к этому дому и постучалась в дверь. Дверь открыла девушка и подруга ей сказала: "Привет, я девушка того-то и того-то. Ты его знаешь?". А девушка такая: "Его девушка? Что? Да, я его знаю. Мы работаем вместе". Она рассказывает, что они встречались несколько месяцев, и она не знала, что у него есть девушка или что-то такое. Может ли кто-нибудь рассказать мне о случае, когда интуиция девушки когда-нибудь ошибалась?".

Затем она добавила в подписи: "Клянусь, наша интуиция никогда не промахивается". Пользователи поспешили с этим согласиться в комментариях: "Интуиция никогда не ошибается", "Мы можем буквально почувствовать, когда что-то не так. Этого достаточно, чтобы начать расследование", "Всегда проверяйте электронную почту, леди", "Он случайно уехал в отпуск в эти выходные, что-то подсказавшее мне проверить его истории, увидела девушку рядом с ним через ведро на столе".

Напомним, ранее женщина узнала об изменах жениха-военного благодаря приложению для фитнеса. Он сжигал калории далеко не во время пробежки.

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