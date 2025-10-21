Послание с небес: девочка написала письмо Богу и получила загадочный ответ

Девочка написала письмо на Небеса и неожиданно получила ответ

Необычная история случилась в Сомерсете, Англия, где 8-летняя девочка, взбешенная на родителей за отказ взять в дом еще одну собаку, решила обратиться за помощью непосредственно к высшим силам. На конверте она написала адрес: «Бог, Облако №9, Небеса».

Как пишет Newsweek, наибольшее удивление вызвало то, что спустя более шести месяцев после отправки письма в адрес девочки пришел загадочный ответ.

История «загадочного» конверта

Мать девочки, которая не назвала свое имя, рассказала, что ее дочь «просто одержима собаками» и очень расстроилась из-за отказа родителей взять в семью еще одно животное из приюта. Ребенок, разозлившись, пошел в свою комнату, а через час вернулся с конвертом, который отнес и бросил в почтовый ящик на улице.

Через пол года в семью поступило печатное письмо. Он был адресован ребенку и послан в предоплаченном конверте Королевской почты. Но на нем не было ни имени отправителя, ни обратного адреса или почтовых меток. Это вызвало у родителей «полную растерянность и испуг на час», пока девочка не объяснила, что письмо, которое она написала, было адресовано Богу с просьбой осуществить ее мечту о новой собаке. Письмо, полученное в ответ, содержало трогательное объяснение.

«Прости, что так долго не отвечал тебе. Бог говорит, что надеется, что ты не против того, что тебе пишет кто-то другой, кто Его знает… Бог поручил мне сказать тебе, что Он слышит каждую молитву и отвечает на них в нужное время», — говорилось в послании.

Важность доброты в «веке дистанцирования»

В письме также были ободряющие слова о любви ребенка к собакам и совете продолжать изучать животных и, возможно, когда-то работать с ними.

Мать девочки была тронута этим поступком. Она предположила, что отправителем, вероятно, «добрая душа, которая, очевидно, работает на сортировочном отделении Royal Mail».

«Моя дочь была в восторге. Она не совсем понимает, кто написал письмо, но ей понравилась стоящая за этим тайна и всегда приятно получить ответ на письмо», — рассказала мать девочки.

Женщина отметила, что была «шокирована» огромной реакцией в интернете, но счастлива, что их история тронула стольких людей.

«Я думаю, это прекрасно, что в наши дни, когда все такие социально отдалены, все еще есть люди, которые прилагают такие усилия», — подытожила она.

