Послание в бутылке 25-летней давности нашли во время уборки пляжа: кто его написал (фото)

В Шотландии на пляже обнаружили пластиковую бутылку с письмом внутри.

Об этом пишет upi.com.

Находку обнаружил член каноэ-клуба Дэвид Шанд во время уборки в прибрежной бухте в районе Оккамстера.

Он сказал, что маленький клочок бумаги внутри был очень выцветшим и содержание было сложно прочесть.

Письмо, написанное 25 лет назад / Фото: Courtesy of British Canoeing

Впрочем, выяснилось, что письмо написала школьница по имени Линн около 25 лет назад.

Фотографии бутылки были распространены в Facebook, а записка была передана сотрудникам начальной школы Ротс, которая, судя по информации, полученной из поврежденной записки, вероятно, была школой этой девочки.

Бывшая ученица в конце концов была идентифицирована как Линн Майтен, которую теперь зовут Линн Гарднер.

Она рассказала, что она бросила бутылку с сообщением в воду недалеко от школы, откуда она, по-видимому, была отнесена рекой Спей. Она сказала, что ей было 7 или 8 лет, когда она написала записку.

Шанд связался с Гарднер по телефону и сейчас отправляет ей ее записку.

Напомним, недавно в Канаде женщина нашла бутылку с посланием, выпущенную в море 34 года назад. Записка датирована 29 мая 1989 годом.

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