Послание в бутылке из Ирландии приплыло по океану в США через 4 года: что там было написано (фото)

Семья, убиравшая мусор на пляже Нью-Джерси, США, обнаружила сообщение в бутылке, брошенной в воду в Ирландии около четырех лет назад.

Фрэнк Болджер рассказал, что он посещал пляж со своей женой Карен и внучкой Отем, когда они нашли бутылку с клочком бумаги внутри.

Семья нашла на пляже бутылку с письмом / Фото: instagram.com/wildwoodsunmagazine

"Мы нашли бутылку в водорослях прямо у кромки воды. Нам пришлось отнести ее домой, где мы обнаружили, что бумага плотно застряла в бутылке", — поделился мужчина.

Записка была датирована 17 июля 2019 года и подписана "Аойфе".

Послание, которое было в бутылке / Фото: instagram.com/wildwoodsunmagazine

"Привет из Ирландии", – говорится в записке. "Я выбросил эту бутылку в море, чтобы кто-то нашел еще один день. Возможно, она отправилась в Африку или Исландию! Не знаю, нашел ли это кто-то, но я надеюсь, что она найдена!".

Болджер отметил, что в Норт-Вайлдвуде обитает огромное количество американцев ирландского происхождения.

Хотя мужчина никогда не посещал Ирландию, у него ирландские корни: его семья приехала в США из Ирландии в середине 1800-х годов.

Фрэнк Болджер с женой и внучкой / Фото: instagram.com/wildwoodsunmagazine

Семья поделилась своим открытием с журналом The Wildwood Sun by the Sea Magazine, разместившим фотографии в Сети, надеясь найти отправителя.

