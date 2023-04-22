Послание в бутылке путешествовало по морю 10 лет: автор записки нашлась (видео)

За время путешествий у побережья Австралии бутылка прошла около 80 километров.

Уборщица пляжа в австралийском штате Виктория Росс Эванс нашла сообщение в пластиковой бутылке, путешествовавшей по морю 10 лет. Как выяснилось, записку написала 8-летняя девочка.

Об этом случае рассказывает издание upi.

Сообщение в бутылке сохранилось невредимым.

"Меня зовут Инес Запкан, мне 8 лет, тот, кто найдет эту бутылку, получит удачу на всю жизнь от меня и моей семьи", — написала девочка, отправив послание в море.

Работнице пляжного патруля удалось разыскать автора записки, которой теперь исполнилось 18 лет, в Instagram.

"Я отправила эту бутылку с пирса в Портленде, штат Виктория, ровно 10 лет назад", — подтвердила Инес Зепкан.

Автор записки в шутку заметила, что ей жаль, потому что она не смогла прислать миллион фунтов стерлингов вместе с сообщением, и поблагодарила за такую находку, которая вернула ей и ее семье много воспоминаний.

В то же время Инес подчеркнула, что теперь больше осведомлена о загрязнении океанов пластиком.

Бутылка с посланием нашлась на пляже города Воррнамбул, поэтому за 10 лет она прошла около 50 миль (80 километров).

Напомним, морская минога, являющаяся паразитической кровоссальной рыбой, была обнаружена морским биологом Ярко Хавермансом на голландском острове Тексель. Это существо с несколькими рядами зубов иногда называют "рыбой-вампиром".

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