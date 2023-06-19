После издевательств в школе женщина изменилась на зло обидчикам и ошарашила Сеть видом - видео

Она стала неузнаваемой.
Превращение женщины после издевательств в школе ошеломило зрителей TikTok.
28-летняя Кэт показала, как она выглядела много лет назад, когда училась в старшей школе, когда над ней насмехались.
Видеоролик содержит слайд-шоу юной девушки на разных старых фотографиях в очках, простой серой блузке и черной рубашке с короткой юбкой.
Но ее внешность заметно изменилась. На новых фотографиях, демонстрирующих гламурный образ Кэт, она изображена с макияжем и светло-розовыми волосами.
@kittykatttt04 Maybe I'd be nicer & more humble about it had I been treated better #glowup #foryou #transformation ♬ son original — quentin
"Представь, что ты издеваешься надо мной в старшей школе только для того, чтобы я стала сексуальнее тебя", — подписала видео она.
Кэт также добавила, что возможно была бы милее и скромнее, если бы с ней обращались лучше.
В комментариях пользователи засыпали ее комплиментами.
- Вау! Ты очень хороша
- Пусть обидчики заткнутся
- Ты была очень милая, а теперь очень сексуальная
- Хорошая трансформация
- Иногда хейтеры делают нас лучше
Напомним, 55-летняя женщина после двух разводов решила измениться и шокировала фигурой в бикини. Она занялась пауэрлифтингом.
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