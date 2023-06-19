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После издевательств в школе женщина изменилась на зло обидчикам и ошарашила Сеть видом - видео

После издевательств в школе женщина изменилась на зло обидчикам и ошарашила Сеть видом - видео

Автор
Вера ХмельницкаяВера Хмельницкая
Дата публикации
Просмотры
3533
Время на прочтение
2 мин
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После издевательств в школе женщина изменилась на зло обидчикам и ошарашила Сеть видом - видео

Кэт в старшей школе / Фото: скриншот с видео

Она стала неузнаваемой.

Превращение женщины после издевательств в школе ошеломило зрителей TikTok.

28-летняя Кэт показала, как она выглядела много лет назад, когда училась в старшей школе, когда над ней насмехались.

Видеоролик содержит слайд-шоу юной девушки на разных старых фотографиях в очках, простой серой блузке и черной рубашке с короткой юбкой.

Но ее внешность заметно изменилась. На новых фотографиях, демонстрирующих гламурный образ Кэт, она изображена с макияжем и светло-розовыми волосами.

@kittykatttt04 Maybe I'd be nicer & more humble about it had I been treated better #glowup #foryou #transformation ♬ son original — quentin

"Представь, что ты издеваешься надо мной в старшей школе только для того, чтобы я стала сексуальнее тебя", — подписала видео она.

Кэт также добавила, что возможно была бы милее и скромнее, если бы с ней обращались лучше.

В комментариях пользователи засыпали ее комплиментами.

  • Вау! Ты очень хороша
  • Пусть обидчики заткнутся
  • Ты была очень милая, а теперь очень сексуальная
  • Хорошая трансформация
  • Иногда хейтеры делают нас лучше

Напомним, 55-летняя женщина после двух разводов решила измениться и шокировала фигурой в бикини. Она занялась пауэрлифтингом.

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Дата публикации
Просмотры
3533
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