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После ливня в одном из автобусов Львова образовался «аквариум»: реакция Сети
Видеоролик с аквариумом в одном из автобусов Львова мгновенно распространилось по Сети.
Жители Львова стали свидетелями интересной «новинки» в общественном транспорте. Дело в том, что после ливня в одном из автобусов вода задержалась между стеклами, образовав импровизированный «аквариум».
Кадры опубликовали в TikTok.
Реакция Сети
Интересные кадры начали вируситься в Сети, где люди делятся своими впечатлениями от увиденного. Одни шутят, что получился некий «эквалайзер», другие отмечают, что для полноты картины в «аквариум» следует запустить рыбок. Также горожане считают, что это достаточно достойный дизайн маршрутки, стоимость проезда в которой составляет всего 25 грн.
Напомним, в Украине продолжает бурлить непогода. Как следствие — поломанные деревья, затопленные улицы и огромный град.
Так, в Хмельницком после мощного ливня затапливало улицы. На дорогах произошел коллапс — часть автомобилей заблокировало в воде, с перебоями работал общественный транспорт. Из-за непогоды в городе произошли аварийные отключения света. Кроме того, в области прошелся ураган — с корнями вырывал деревья, в нескольких селах градом побило овощи.
В Винницкой области сразу в пяти районах и в областном центре тоже наделал беды шквальный ветер. Сваленные деревья заблокировали дороги, на местах работали спасатели. Огромный град избил крыши домов и авто. В области было обесточено около сорока населенных пунктов. Ливни, шквальный ветер и град синоптики прогнозируют и сегодня.