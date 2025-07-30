После ливня в одном из автобусов Львова образовался «аквариум»: реакция Сети

Автобус

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Жители Львова стали свидетелями интересной «новинки» в общественном транспорте. Дело в том, что после ливня в одном из автобусов вода задержалась между стеклами, образовав импровизированный «аквариум».

Кадры опубликовали в TikTok.

Дата публикации 11:23, 30.07.25 Количество просмотров 16 В одном из автобусов Львова после ливня образовался «аквариум»

Реакция Сети

Интересные кадры начали вируситься в Сети, где люди делятся своими впечатлениями от увиденного. Одни шутят, что получился некий «эквалайзер», другие отмечают, что для полноты картины в «аквариум» следует запустить рыбок. Также горожане считают, что это достаточно достойный дизайн маршрутки, стоимость проезда в которой составляет всего 25 грн.

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Комментарии об аквариуме во львовской маршрутке

Комментарии об аквариуме во львовской маршрутке

Комментарии об аквариуме во львовской маршрутке

Напомним, в Украине продолжает бурлить непогода. Как следствие — поломанные деревья, затопленные улицы и огромный град.

Так, в Хмельницком после мощного ливня затапливало улицы. На дорогах произошел коллапс — часть автомобилей заблокировало в воде, с перебоями работал общественный транспорт. Из-за непогоды в городе произошли аварийные отключения света. Кроме того, в области прошелся ураган — с корнями вырывал деревья, в нескольких селах градом побило овощи.

В Винницкой области сразу в пяти районах и в областном центре тоже наделал беды шквальный ветер. Сваленные деревья заблокировали дороги, на местах работали спасатели. Огромный град избил крыши домов и авто. В области было обесточено около сорока населенных пунктов. Ливни, шквальный ветер и град синоптики прогнозируют и сегодня.