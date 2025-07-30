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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Курьезы
Количество просмотров
471
Время на прочтение
2 мин

После ливня в одном из автобусов Львова образовался «аквариум»: реакция Сети

Видеоролик с аквариумом в одном из автобусов Львова мгновенно распространилось по Сети.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Автобус

Автобус

Жители Львова стали свидетелями интересной «новинки» в общественном транспорте. Дело в том, что после ливня в одном из автобусов вода задержалась между стеклами, образовав импровизированный «аквариум».

Кадры опубликовали в TikTok.

Реакция Сети

Интересные кадры начали вируситься в Сети, где люди делятся своими впечатлениями от увиденного. Одни шутят, что получился некий «эквалайзер», другие отмечают, что для полноты картины в «аквариум» следует запустить рыбок. Также горожане считают, что это достаточно достойный дизайн маршрутки, стоимость проезда в которой составляет всего 25 грн.

Комментарии об аквариуме во львовской маршрутке

Комментарии об аквариуме во львовской маршрутке

Комментарии об аквариуме во львовской маршрутке

Комментарии об аквариуме во львовской маршрутке

Комментарии об аквариуме во львовской маршрутке

Комментарии об аквариуме во львовской маршрутке

Напомним, в Украине продолжает бурлить непогода. Как следствие — поломанные деревья, затопленные улицы и огромный град.

Так, в Хмельницком после мощного ливня затапливало улицы. На дорогах произошел коллапс — часть автомобилей заблокировало в воде, с перебоями работал общественный транспорт. Из-за непогоды в городе произошли аварийные отключения света. Кроме того, в области прошелся ураган — с корнями вырывал деревья, в нескольких селах градом побило овощи.

В Винницкой области сразу в пяти районах и в областном центре тоже наделал беды шквальный ветер. Сваленные деревья заблокировали дороги, на местах работали спасатели. Огромный град избил крыши домов и авто. В области было обесточено около сорока населенных пунктов. Ливни, шквальный ветер и град синоптики прогнозируют и сегодня.

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Дата публикации
Количество просмотров
471
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