После мощного землетрясения робот "убежал" от своих хозяев: видео

Домашний робот-пылесос отсоединился от своей базы и начал бродить по улицам после подземных толчков.

В американском штате Калифорния, в котором в четверг, 5 декабря, произошло мощное 7-балльное землетрясение, жители небольшого города Фортуна обнаружили работа-пылесоса, который куда-то направлялся, покинув дом своего хозяина.

Снятые очевидцами кадры опубликовал телеканал ABC News.

Короткое тридцатисекундное видео показывает, как самодельное очистное устройство с характерным щелчком движется по ровной асфальтированной дороге.

Местная жительница, фигурирующая в этом видео, удивилась увиденному и переспросила кого-то, действительно ли это пылесос. Ее собеседник сделал предположение, откуда именно мог "убежать" робот, указывая на здание на заднем плане.

Очевидно, домашний робот-пылесос отсоединился от своей базы и начал бродить по улицам после подземных толчков, которые ощущались в этом городке с примерно 12 тысячами жителей.

Из опубликованных кадров не понятно, что сделала обнаружившая беглеца местная жительница: перенаправила его, выключила или позволила двигаться дальше своим автономным путем.

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