После операции образовались "дыры": у женщины, увеличившей грудь, начали выпадать импланты

Жительница Великобритании решила увеличить грудь. Чтобы сэкономить, она уехала в Турцию, где стоимость сделки была вдвое дешевле.

Об этом пишет dailymail.co.uk.

48-летняя Келли Янг в сентябре решила увеличить грудь. Чтобы сэкономить, она решила поехать в Турцию, где стоимость такой операции составляла 3200 фунтов, тогда как в Великобритании это — 6000.

Однако по возвращении женщина заметила "дыру" в груди, из которой сочился гной. Также с правой стороны у женщины из груди начал выпадать имплантант. После этого Келли обратилась к медикам. Но уже в ноябре женщина снова отправилась в Турцию на ревизионную операцию.

"Мне пришлось сесть в самолет с выдвинутым имплантатом, я боялась", – говорит женщина.

В Турции врач сказал ей, что все нормально и рассказал, что рана заживает. Однако по возвращении женщина обнаружила в груди еще одну "дыру".

" Британский грудной хирург сказал ей, что второй набор имплантатов, установленный во время ее ревизионной операции, был инфицирован, и ей следовало подождать, по крайней мере, шесть месяцев после первой процедуры, прежде чем проходить дальнейшее лечение", — пишет издание.

В декабре 2022 года женщина в третий раз уехала в Турцию, где в клинике признали, что проблема действительно существует, однако они не могут ей ничем помочь. Поэтому хирурги удалили ей импланты и порекомендовали больше не делать никаких операций.

Фото: dailymail.co.uk

Напомним, в Японии мужчина потратил почти 20 тысяч долларов, чтобы превратиться в волка. Его мечта сбылась благодаря ультрареалистическому костюму, заказанному в одной из компании.

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