После операции с введением катетера у мужчины выделялась моча, фекалии и сперма из неожиданных мест

После операции с введением катетера у мужчины выделялась моча, фекалии и сперма из неожиданных мест

Медики обнаружили у пациента, который жаловался на боль в яичках, ненормальную связь между простатой и прямой кишкой.

33-летний житель штата Техас (США) обратился за медицинской помощью после того, как в течение пяти дней страдал от боли в яичках. Врачи университетской клиники обнаружили у него ненормальную связь между простатой и прямой кишкой, которая вызывала выход мочи, фекалий и спермы из неожиданных мест.

Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на опубликованную историю болезни в журнале Cureus.

Команда медиков во главе с Фрэнком Вентурой назвала прохождения сперматозоидов через прямую кишку "редким симптомом", его возникновение возможно после хирургического вмешательства. КТ таза обнаружила у пациента между простатой и прямой кишкой "заполненную газом структуру".

Изучив историю болезни, медики обнаружили, что мужчине два года назад ввели катетер, когда он находился в коме после приема кокаина и фенциклидина (PCP). Эта гибкая трубка используется для опорожнения мочевого пузыря и сбора мочи, когда это невозможно естественным путем. По каким-то причинам катетер разорвался, что привело к образованию тоннеля, соединившего его простату и прямую кишку.

Хирурги провели операцию, использовав часть стенки прямой кишки, чтобы создать "заслонку" для закрытия тоннеля.

Как утверждают медики, если бы 33-летний мужчина не пришел на лечение, то поставил бы под угрозу свою жизнь из-за инфекции почек и сепсиса.

Напомним, ранее в российском городе Тула человек, которого госпитализировали с тяжелой формой COVID-19, выбросился из окна клиники на седьмом этаже.

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