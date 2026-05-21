После пластической операции женщина бесследно исчезла: тело пациентки нашли только через шесть дней

В Колумбии расследуют смерть 52-летней Юликсы Консуэло Толозы, которая исчезла после посещения клиники косметической хирургии в Боготе. Через шесть дней после процедуры ее тело нашли в отдаленной местности, а правоохранители задержали нескольких подозреваемых.

Об этом сообщило издание Daily Star.

13 мая женщина обратилась в клинику Beauty Laser ML, где ей провели лазерный липолиз. После операции подруга Юликсы приехала забрать ее, однако работники заведения сообщили, что пациентка якобы уже ушла самостоятельно.

Позже следователи получили записи камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как двое мужчин выносят женщину к автомобилю. Один из свидетелей рассказал местным СМИ, что Юликса была очень бледной, а ее губы и кожа имели фиолетовый оттенок.

Автомобиль, который попал на видео, 18 мая нашли брошенным в городе Кукута вблизи границы с Венесуэлой. В тот же день задержали двух граждан Венесуэлы — Хесуса Эрнандеса Моралеса и Кельвиса Секеру Дельгадо. Следствие считает, что они перевозили женщину из Боготы в Кукуту.

На следующий день тело Юликсы обнаружили в сельской местности Апуло. По информации местных медиа, правоохранители могли установить место после получения данных от задержанных подозреваемых.

Впоследствии в Венесуэле задержали еще трех человек в рамках этого дела. Речь идет о владелице клиники Марии Фернанде Дельгадо Эрнандес, ее партнере Эдинсоне Хосе Торресе Сармьенто и Эдуардо Давиде Рамосе, который, по версии следствия, проводил операцию.

Мэр Боготы Карлос Фернандо Галан заявил: «Это не был случай медицинской халатности — это было убийство».

Двоюродная сестра погибшей Морелия Давила рассказала, что Юликса не рассказывала семье о планах делать пластическую операцию. У женщины остались мать и брат, которые живут в США.

