После победы Трампа американцам предлагают сбежать от политики на 4 года

Круизная компания предлагает четырехлетнее путешествие вокруг света.
В США запустили кругосветный круиз на 4 года для тех, кто хочет сбежать от политики на время президентства Дональда Трампа.
Об этом сообщает Business Insider
Круиз "Промотай вперед" предлагает поездку на борту круизного судна Villa Vie Odyssey с посещением 140 стран на всех континентах. Одноместная каюта по системе "все включено" будет стоить $256 000, двухместная — от $320 000.
Корабль оснащен спа-центром и фитнес-программами, а билеты включают питание — с бесплатным пивом и вином, которые подают во время обеда и ужина.
“Хотя эта поездка не предоставляет гражданства в других странах мира, но позволяет пассажирам избегать пробок, политики и монотонности городской жизни", – сказал представитель Villa Vie Residences.
Ранее Business Insider сообщал, что миллионы американцев рассматривают возможность покинуть страну, если бывший президент Дональд Трамп будет переизбран во время кампании 2024 года. После объявления о его победе поиски по фразе "переезд в Канаду" резко возросли.
Напомним, состояние десяти самых богатых людей мира выросло на рекордные $64 миллиарда после победы Дональда Трампа на выборах президента США.
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