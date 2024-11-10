После победы Трампа американцам предлагают сбежать от политики на 4 года

В США запустили кругосветный круиз на 4 года для тех, кто хочет сбежать от политики на время президентства Дональда Трампа.

Об этом сообщает Business Insider

Круиз "Промотай вперед" предлагает поездку на борту круизного судна Villa Vie Odyssey с посещением 140 стран на всех континентах. Одноместная каюта по системе "все включено" будет стоить $256 000, двухместная — от $320 000.

Корабль оснащен спа-центром и фитнес-программами, а билеты включают питание — с бесплатным пивом и вином, которые подают во время обеда и ужина.

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“Хотя эта поездка не предоставляет гражданства в других странах мира, но позволяет пассажирам избегать пробок, политики и монотонности городской жизни", – сказал представитель Villa Vie Residences.

Ранее Business Insider сообщал, что миллионы американцев рассматривают возможность покинуть страну, если бывший президент Дональд Трамп будет переизбран во время кампании 2024 года. После объявления о его победе поиски по фразе "переезд в Канаду" резко возросли.

Напомним, состояние десяти самых богатых людей мира выросло на рекордные $64 миллиарда после победы Дональда Трампа на выборах президента США.

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