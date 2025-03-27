После похорон мужчины родственники зашли в его дом и обнаружили жуткую находку

Дом, в котором произошла трагедия / © dailymail.co.uk

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В США после похорон мужчины его родственники пришли в дом покойного и обнаружили там жуткую находку. В доме на дереве были останки сына мужчины. Парень загадочно исчез еще несколько лет назад.

Об этом пишет dailymail.co.uk.

74-летний Генри Франц погиб во время погружения с аквалангом у побережья Мауи 10 марта. 16 марта его семья приехала в его дом в Декатуре, на северо-востоке Атланты, чтобы уладить дела.

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К своему ужасу, они обнаружили человеческий скелет в домике на дереве на заднем дворе.

Останки принадлежали его сыну, Генри Дойлу Колонну Францу, пропавшему четыре года назад в возрасте 28 лет после ухода из дома.

Дочь Франца, Ребекка Франц Калпепер, сказала, что тело принадлежит ее пропавшему брату, но власти еще не установили его личность.

В полиции сообщили, что на останках молодого человека следы насильственной смерти пока не обнаружены. Причину трагедии устанавливают следователи.

То, что младший мужчина умер, а его тело разлагалось в течение четырех лет, пока его отец жил в этом доме, стало для их семьи загадкой.

Напомним, пилот после 2 часов путешествия внезапно развернул пассажирский самолет назад, потому что он "что-то забыл".