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После похорон мужчины родственники зашли в его дом и обнаружили жуткую находку
Семья мужчины после похорон пришла в его дом. Там они обнаружили жуткую находку.
В США после похорон мужчины его родственники пришли в дом покойного и обнаружили там жуткую находку. В доме на дереве были останки сына мужчины. Парень загадочно исчез еще несколько лет назад.
Об этом пишет dailymail.co.uk.
74-летний Генри Франц погиб во время погружения с аквалангом у побережья Мауи 10 марта. 16 марта его семья приехала в его дом в Декатуре, на северо-востоке Атланты, чтобы уладить дела.
К своему ужасу, они обнаружили человеческий скелет в домике на дереве на заднем дворе.
Останки принадлежали его сыну, Генри Дойлу Колонну Францу, пропавшему четыре года назад в возрасте 28 лет после ухода из дома.
Дочь Франца, Ребекка Франц Калпепер, сказала, что тело принадлежит ее пропавшему брату, но власти еще не установили его личность.
В полиции сообщили, что на останках молодого человека следы насильственной смерти пока не обнаружены. Причину трагедии устанавливают следователи.
То, что младший мужчина умер, а его тело разлагалось в течение четырех лет, пока его отец жил в этом доме, стало для их семьи загадкой.
Напомним, пилот после 2 часов путешествия внезапно развернул пассажирский самолет назад, потому что он "что-то забыл".