После приступа женщина начала слышать слова задом наперед и создала свой язык

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Михал Склар из США было 16 лет, когда после загадочного эпилептического приступа она внезапно принялась воспринимать слова в обратном порядке. Через 16 лет эта необычная способность до сих пор остается с ней, а впоследствии она даже превратила ее в своеобразный язык для общения с мужем.

Об этом пишет Unilad.

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Жизнь Михал изменилась в октябре в 2010 году — буквально в канун ее 17-го дня рождения. Тогда школьница оказалась в больнице после медицинского эпизода, причину которого врачи так и не смогли установить.

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В тот момент Михал училась в Нью-Йорке. Утром она вышла на школьную линейку, где представила докладчика и вернулась на свое место.

Следующее, что она помнит, – пробуждение в больнице.

В разговоре с изданием Михал вспоминала: «Помню, как проснулась растерянной и смущенной, с сильнейшей головной болью в моей жизни. Узнать, что это произошло на глазах всего студенческого коллектива, также было трудно воспринять. Все стали свидетелями чего-то, чего я не помнила, что сделало этот опыт еще более ошеломляющим и сюрреалистическим».

Однако уже через несколько дней после приступа Михал заметила в себе очень необычное. Она могла воспринимать слышавшие слова в обратном порядке.

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Сама женщина называет эту способность «наиболее бесполезной суперспособностью».

Впоследствии она даже дала ей собственное название — сдрауккаб, являющееся словом backwards (задом наперед), написанным наоборот.

Сейчас Михал 32 года, но необыкновенная способность никуда не исчезла. Она появилась через несколько дней после того загадочного эпизода, который врачи классифицировали как идиопатический приступ. По данным организации FND Hope, речь идет о приступах, причина которых остается неизвестной.

Михал Склар

Для самой Михал диагноз стал неожиданностью, ведь раньше она никогда не имела подобного опыта.

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«Я была шокирована, когда мне сказали, что у меня произошел приступ, особенно потому, что я никогда раньше такого не испытывала и, честно говоря, знала очень мало о том, что такое припадок, кроме общих сведений».

Несмотря на многочисленные обследования, которые провели после госпитализации, врачам не удалось установить, что привело к приступу.

Через несколько дней Михал принялась осознавать, что может слышать слова медиков, однако ее мозг воспринимает их в обратном порядке. При этом она понимала, что происходит.

«Я знала, что они звучат задом наперед. Я невероятно благодарна, что имела это осознание, потому что без него, думаю, этот опыт напугал бы меня еще больше. Я быстро и естественно воспринимала услышанные слова в обратном порядке, но при этом отдавала себе отчет, что они воспринимаются в обратном порядке».

Прошло уже 16 лет, а способность все еще проявляется. Хотя Михал признается, что предпочитает слышать и воспринимать слова в обычном порядке, ее мозг несколько раз в день автоматически «переворачивает» услышанное.

Особенно заметна эта особенность становится, когда она слушает музыку.

"У меня часто в голове застревают песни, слова которых звучат задом наперед", - рассказала Михал.

В конце концов, женщина решила не просто наблюдать за своей необычной способностью, а использовать ее в повседневной жизни. Так появился своеобразный язык «сдрауккаб», в котором слова произносятся задом наперед. Михал использует ее при общении со своим мужем.

Впрочем, полноценным языком в традиционном понимании его назвать сложно — главная проблема состоит в том, что почти никто, кроме самой Михал и его близких, не понимает, что именно он говорит.

«Мне кажется, я бы гораздо чаще мыслила сдрауккаб, если бы чаще им пользовалась, но я делаю это редко, потому что, к сожалению, никто не понимает, что я говорю».

Несмотря на то, что сама Михал в шутку называет свою способность «наиболее бесполезной суперспособностью», в Интернете она вызывает незаурядный восторг.

Михал публикует видео в своем TikTok @momentsofmichal, где демонстрирует, как быстро может переворачивать слова и целые фразы. Благодаря этому она нашла немало людей, которых ее необычный навык искренне удивляет.

«Люди обычно шокированы тем, как быстро я могу переворачивать слова. Мой любимый способ продемонстрировать этот навык – это когда кто-то быстро бросает мне слова и фразы, а я сразу их переворачиваю. Если они все еще не верят, я даже продиктую им версию сдрауккаб.

Ее способность распространяется не только на устную речь. Михал может быстро записывать и набирать текст в обратном порядке.

То, что началось с непонятного приступа в школьном возрасте, спустя годы стало для Михал необычной частью повседневной жизни. Она научилась использовать особенность своего восприятия для развлечения, создала свой способ общения и теперь демонстрирует его тысячам людей в соцсетях.

Напомним, операция на сердце вылечила мужчину от рака. Медиков озадачило произошедшее потом.

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