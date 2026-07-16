После смерти отца женщина открыла шкаф и наткнулась на неожиданную находку: что о ней известно

Женщина нашла в шкафу отца старинный кинжал / © Credits

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Женщина по имени Джорджия, переживающая утрату отца, сделала неожиданную находку, когда начала разбирать его вещи после смерти. В шкафу, завернутый в старое полотенце, лежал кинжал, который, по предварительным оценкам, может датироваться ещё XIX веком.

Об этом сообщило издание Mirror.

По словам Джорджии, смерть отца стала для неё полной неожиданностью. Она призналась, что была потрясена случившимся. Мужчина, которого она описывает как «сильного и молчаливого», незадолго до смерти начал избавляться от лишних вещей, поэтому после него осталось немного имущества, которое нужно было перебрать.

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Во время уборки дочь наткнулась на предмет, спрятанный в шкафу и завернутый в старое полотенце. Это оказался кинжал, который, как выяснилось после поиска информации в Интернете, является традиционной йеменской джамбией. По словам женщины, оружие имеет посеребренные рукоять и ножны и, вероятно, датируется XIX веком.

Джорджия также опубликовала фотографии находки на Reddit, где попросила пользователей помочь определить её происхождение. В комментариях ей объяснили, что джамбия — это традиционный кинжал с коротким изогнутым лезвием, который происходит из региона Хадрамаут в Йемене. Впоследствии он распространился и в других странах Ближнего Востока и арабского мира. По словам пользователей, в Йемене такие кинжалы традиционно носят мужчины старше 14 лет как элемент национальной одежды, а материал рукояти нередко свидетельствовал о социальном статусе владельца.

Часть пользователей предположила, что найденному кинжалу может быть несколько сотен лет. В то же время они отметили, что подобные изделия также нередко изготавливали для продажи иностранным туристам.

Как рассказала Джорджия, её отец в начале 1990-х годов почти год проработал в Саудовской Аравии, где руководил работами на нефтегазовом объекте. По её словам, он проводил большую часть времени на территории рабочего комплекса, ведь тогда туристическая инфраструктура была гораздо менее развита, чем сейчас.

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Женщина отметила, что отец просил знакомых помочь найти для него необычные вещи, которые можно было бы привезти домой. Именно так он и получил этот кинжал. По словам человека, который передал ему оружие, оно хранилось в их семье на протяжении многих поколений, однако из-за нужды в деньгах его решили продать.

Джорджия вспомнила, что ещё в детстве отец показывал ей этот кинжал. Однако мать считала, что такая вещь опасна для детей, поэтому оружие спрятали в шкаф. Там он пролежал более трёх десятилетий, и о нём практически забыли.

Теперь женщина не знает, какую именно ценность представляет эта находка, однако продавать её не собирается. Она говорит, что хочет сохранить кинжал в память об отце и передать его будущим поколениям семьи, ведь именно воспоминания о нём имеют для неё наибольшую ценность.

Напомним, домашняя собака случайно стала причиной крупного пожара в американском доме. Пожар нанёс ущерб на сотни тысяч долларов и привёл к гибели трёх животных.

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