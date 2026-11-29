Женщина у стоматолога. Иллюстративное изображение / © Credits

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57-летняя жительница британского Брайтона Дина Браун целый год страдала от сильной зубной и головной боли после обычного удаления зуба мудрости. Как выяснилось, во время стоматологической операции отломалась головка бора, которая осталась в её десне.

Об этом сообщает издание Mirror.

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Зуб мудрости Дине удалили в июле 2022 года в частной стоматологической клинике, куда её направили через Национальную службу здравоохранения Великобритании (NHS).

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Во время процедуры стоматологический хирург использовал бор, чтобы измельчить зуб, который находился слишком глубоко в десне. Однако во время операции головка инструмента отломилась и осталась внутри раны. Медики зашили десну, не сообщив пациентке об инциденте.

Через три дня после удаления зуба женщина обратилась к своему стоматологу из-за невыносимой боли. В ходе осмотра и рентгенографии врач обнаружил в её десне посторонний металлический предмет.

Впоследствии у Дины развился абсцесс, ей пришлось принимать антибиотики и проходить дополнительные обследования.

Почему осколок бура не извлекали целый год

В клинике подтвердили, что в десне осталась головка стоматологического бора, однако заявили, что она расположена слишком глубоко для безопасного удаления. Хирурги предупредили о риске необратимого повреждения нерва, которое могло бы повлиять на способность женщины нормально питаться.

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Несмотря на это, Дина решила не оставлять инородное тело в своём организме. 29 ноября 2023 года ей провели операцию в больнице Princess Royal Hospital, в ходе которой осколок был успешно извлечён.

По словам британки, всё это время она страдала от сильной боли во рту и головной боли, а пережитое также вызвало у неё тревогу и депрессию.

Клиника не признала своей вины

Женщина требовала компенсации за медицинскую халатность, в частности из-за того, что стоматолог не зафиксировал в медицинской документации факт оставления постороннего предмета в десне пациентки.

Компания KSS Dental отрицала свою ответственность, однако в июне 2024 года стороны урегулировали спор в досудебном порядке. Дина получила 3500 фунтов стерлингов в качестве компенсации.

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По словам британки, компания отказалась выплачивать более крупную сумму, несмотря на последствия для её физического и психологического здоровья.

Представитель KSS Dental подтвердил, что независимый стоматолог-хирург проверил обстоятельства лечения и урегулировал претензию. В то же время компания отказалась давать дополнительные комментарии по поводу конкретного случая.

Напомним, что зубная боль может возникать как днём, так и ночью. Однако пациенты отмечают, что ночью она становится более интенсивной.

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