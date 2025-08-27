ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Курьезы
Количество просмотров
708
Время на прочтение
1 мин

После взлета самолета россиянка избила двух стюардесс: что стало причиной

Инцидент начался с того, что пассажирке не понравился документ с подробными правилами поведения во время полета,

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Салон самолета

Салон самолета / © Pexels

Уже через семь минут после начала рейса российской авиакомпании «Победа» из Новосибирска в Москву одна из пассажирок набросилась с кулаками на двух стюардесс. После вмешательства других пассажиров и бортпроводника хулиганку удалось утихомирить.

Об этом сообщает издание The Sun.

На записи одной из камер наблюдения в салоне самолета видно, что женщина нанесла по меньшей мере пять ударов двум стюардессам, одна из которых присела и расплакалась.

Свидетели сообщают, что инцидент начался с того, что пассажирке не понравился документ с подробными правилами поведения во время полета, который она бросила в бортпроводницу. Запрет пользоваться мобильным телефоном так ее разозлил, что она бросилась в драку.

По данным издания, пассажирку связали и держали, пока самолет не приземлился в аэропорту Шереметьево в российской столице.

После этого группа быстрого реагирования поднялась на борт самолета и сняла ее с рейса.

Представитель Министерства внутренних дел России подтвердила нападение, пояснив, что на нее составлен протокол за мелкое хулиганство.

Напомним, в Китае на борту самолета авиакомпании China Southern Airlines произошла шокирующая схватка. Семья напала на женщину после того, как она пожаловалась на маленького мальчика.

Дата публикации
Количество просмотров
708
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie