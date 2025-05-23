После загадочной смерти в Турции из тела женщины исчезло сердце

Женщина в больнице / © pixabay.com

Реклама

В апреле в Турции загадочно умерла британка Бет Мартин. Теперь стали известны новые шокирующие детали: во время вскрытия тела на родине выяснилось, что в теле женщины отсутствует сердце.

Об этом пишет Lad Bible.

Граждане Великобритании Бет и Люк Мартин вместе со своими двумя маленькими детьми отправились в Турцию в конце апреля. Во время перелета 28-летняя женщина внезапно заболела. Уже на следующее утро ее доставили в больницу в состоянии спутанного сознания — к сожалению, это был последний раз, когда Люк видел свою жену живой.

Реклама

Впоследствии семья узнала о шокирующих обстоятельствах, которые могли привести к смерти. Как утверждают близкие, медики не сообщили врачам об аллергии Бет на пенициллин, а также запретили семье видеть ее в больнице.

Странная причина смерти

На следующий день Люку и другим членам семьи сообщили о смерти женщины. Причину смерти якобы связали с проблемами с сердцем, хотя деталей не предоставили, лишь сказали, что Бет перевели в другое медицинское учреждение.

«Мы дали согласие не трогать ее органы, а они забрали сердце«, — заявила в Facebook подруга семьи Элли Грей, которая отправилась в Турцию поддержать Люка.

«Там все было неправильно. Такая халатность, такая коррупция — больницы, полиция, прокуратура… И потом мы узнаем, даже несмотря на то, что я и Люк дали четкое согласие не трогать ее органы, что когда мы возвращаемся в Великобританию — ее сердце исчезло. Это очень странно, ведь они сказали, что у нее были проблемы с сердцем. Их не было. Но они так утверждали», — сообщила подруга семьи.

Реклама

Бет и Люк Мартин

Элли также рассказала, что врачи предъявили счет Люку сразу после сообщения о смерти жены, а затем позволили увидеть ее тело — лишь на короткий момент.

По словам подруги, через 20 с семье сказали нести тело Бет в мешке для тел через больницу самостоятельно, с помощью переводчика, и вложить его в гроб.

Элли утверждает, что больница намеревалась похоронить или кремировать Бет на следующий же день, но семья настояла на репатриации ее тела в Британию. Именно там и было обнаружено, что сердце женщины исчезло.

Семья до сих пор не знает, как умерла женщина

В видео на своей странице Элли ответила на вопросы пользователей и сообщила, что родные до сих пор не знают причины смерти Бет. Отравление пищей исключено, а британское вскрытие не дало результатов — из-за отсутствия сердца.

Реклама

Подруга также ставит под сомнение утверждение больницы о том, что медики проводили Бет 45 мин. сердечно-легочной реанимации: «Это невозможно. Я не верю, что они это делали».

После того, как дело получило огласку, на платформе GoFundMe была создана страница для поддержки семьи. По состоянию на момент публикации она собрала уже более 11,1 млн грн.

Элли заявляет, что собранные средства пойдут на судебный иск против турецкой больницы, правительства и судебно-медицинских органов.

«Я обещаю, что мы добьемся правды», — заявила она.

Реклама

К слову, в Испании женщина, которую объявили мертвой в больнице, «вернулась к жизни», когда ее везли на собственные похороны. Персонал похоронного бюро был в ужасе, когда обнаружил, что у женщины есть пульс и она даже шевелит пальцами.