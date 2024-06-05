Последние слова, которые люди говорят перед смертью: врач-онколог назвал эти 4 фразы

Слова перед смертью, которые чаще говорят люди
Какие слова чаще всего говорят люди, умирая? Об этом рассказал лауреат Пулитцеровской премии, автор книг и онколог Сиддхартха Мукхерджи.
По его словам, "каждый человек, которого я встречал в этот переходный момент, хотел сказать одну из четырех фраз". Это:
"Я хочу сказать тебе, что я люблю тебя".
"Я хочу сказать тебе, что я тебя прощаю"
"Ты скажешь мне, что любишь меня?".
"Ты меня прощаешь?"
Как утверждает онколог, люди чувствуют или знают, что они умирают и часто говорят одни из этих четырех фраз или ее вариацию, чтобы выразить свою благодарность другим или исправить свои ошибки.
Люди могли годами таить обиды, жить с чувством вины или обижаться на кого-то, боясь быть уязвимыми. Но наступление смерти все изменяет. Смерть и ожидание перехода вызывает слова любви и прощения.
Сиддхартха Мукхерджи считает, что молодые люди должны серьезно отнестись к этим вещам, прислушиваться к ним, ведь они уже живут в мире, где любовь и прощение "стали бессмысленными, устаревшими банальностями... Над этими словами люди научились смеяться".
Но жить с тем, что вы кого-то обидели может быть нелегко и рано или поздно осознание этого придет, о чем и говорят слова, которые люди чаще всего говорят перед смертью. Потому лучше сделать это заблаговременно до собственного перехода. Психолог Ричард Коуден советует сделать для этого следующее.
- Взять ответственность за свои действия, признать вину.
- Позволить себе испытать такие негативные чувства, как угрызения совести.
- Искренне попросить прощения и попытаться искупить свою вину.
- Осознать этот опыт и двигайтесь дальше.
"Не хочется, неудобно признавать, что вы сделали что-то не так, естественно защищать свою самооценку, отвергая произошедшее или оправдывая свое поведение. Но такое осознание может освободить вас от прошлых ошибок и помочь вам жить более полноценно здесь и сейчас. Вы можете удивиться, насколько лучше вы будете чувствовать себя, если сможете пройти через процесс прощения себя", — подчеркнул Коуден.
Извиняйтесь за свои ошибки при жизни, выражайте благодарность людям здесь и сейчас самым простым способом – удивите маму цветами, сходите на ужин с друзьями, обнимите любимую или любимого. Просто скажите: "Я люблю тебя" или "Я ценю тебя".
Чаще используйте такие слова, как «любовь» и «прощение», – говорит Мукерджи, но "Не как пустые клише. Наполните их подлинным содержанием. Делайте это по-своему, как бы ни было", советует врач.
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