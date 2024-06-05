Последние слова, которые люди говорят перед смертью: врач-онколог назвал эти 4 фразы

Слова перед смертью, которые чаще говорят люди

Какие слова чаще всего говорят люди, умирая? Об этом рассказал лауреат Пулитцеровской премии, автор книг и онколог Сиддхартха Мукхерджи.

По его словам, "каждый человек, которого я встречал в этот переходный момент, хотел сказать одну из четырех фраз". Это:

"Я хочу сказать тебе, что я люблю тебя".

"Я хочу сказать тебе, что я тебя прощаю"

"Ты скажешь мне, что любишь меня?".

"Ты меня прощаешь?"

Как утверждает онколог, люди чувствуют или знают, что они умирают и часто говорят одни из этих четырех фраз или ее вариацию, чтобы выразить свою благодарность другим или исправить свои ошибки.

Люди могли годами таить обиды, жить с чувством вины или обижаться на кого-то, боясь быть уязвимыми. Но наступление смерти все изменяет. Смерть и ожидание перехода вызывает слова любви и прощения.

Сиддхартха Мукхерджи считает, что молодые люди должны серьезно отнестись к этим вещам, прислушиваться к ним, ведь они уже живут в мире, где любовь и прощение "стали бессмысленными, устаревшими банальностями... Над этими словами люди научились смеяться".

Но жить с тем, что вы кого-то обидели может быть нелегко и рано или поздно осознание этого придет, о чем и говорят слова, которые люди чаще всего говорят перед смертью. Потому лучше сделать это заблаговременно до собственного перехода. Психолог Ричард Коуден советует сделать для этого следующее.

Взять ответственность за свои действия, признать вину.

Позволить себе испытать такие негативные чувства, как угрызения совести.

Искренне попросить прощения и попытаться искупить свою вину.

Осознать этот опыт и двигайтесь дальше.

"Не хочется, неудобно признавать, что вы сделали что-то не так, естественно защищать свою самооценку, отвергая произошедшее или оправдывая свое поведение. Но такое осознание может освободить вас от прошлых ошибок и помочь вам жить более полноценно здесь и сейчас. Вы можете удивиться, насколько лучше вы будете чувствовать себя, если сможете пройти через процесс прощения себя", — подчеркнул Коуден.

Извиняйтесь за свои ошибки при жизни, выражайте благодарность людям здесь и сейчас самым простым способом – удивите маму цветами, сходите на ужин с друзьями, обнимите любимую или любимого. Просто скажите: "Я люблю тебя" или "Я ценю тебя".

Чаще используйте такие слова, как «любовь» и «прощение», – говорит Мукерджи, но "Не как пустые клише. Наполните их подлинным содержанием. Делайте это по-своему, как бы ни было", советует врач.

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