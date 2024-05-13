Посреди пустыни власти установили верблюжьи светофоры — видео

В мае верховая езда на верблюдах является столь популярным развлечением в живописных местах горы Минша и источника Полумесяца в китайской пустыне Кумтаг, что местные власти используют верблюжьи светофоры, чтобы избежать пробок на дорогах.

Об этом пишет Oddity Central.

Ежегодно в начале мая тысячи людей стекаются к этим природным туристическим местам и принимают участие в различных мероприятиях, самым популярным из которых, несомненно, является катание на верблюдах. В 2023 году только в Минше и Полумесяце было около 2400 верблюдов, доступных для катания, а также десятки тысяч туристов в день, что привело к серьезным пробкам, создававшим проблемы с дорожным движением. К счастью, местные власти нашли гениальное решение – светофоры для верблюдов.

Каким бы странным ни казалось использование светофора среди пустыни, в этом есть определенный смысл. В 2023 году, в первый день мая, гора Минша приняла более 10 000 посетителей, а в последующие дни их количество возросло до 20 000. Многие из них прошлись по древнему Шелковому пути, но несколько тысяч решили полюбоваться видами верхом на верблюдах, и это создало пробки на популярном маршруте.

Установив сигналы, когда верблюды должны остановиться, чтобы пропустить пешеходов, проблема была частично решена. Когда горит зеленый свет, верблюды могут проходить; когда горит красный свет, верблюды останавливаются, чтобы пропустить пешеходов.

К счастью, в пустыне Кумтаг в провинции Ганьсу "верблюжьи пробки" больше не будут проблемой благодаря этим гениальным светофорам для верблюдов. Проблема в том, что они стали своеобразной туристической достопримечательностью в и без того переполненном туристическом месте.

Напомним, непалец совершил рекордное количество восхождений на Эверест. Ранее Ками Рита рассказывал в интервью, что никогда не собирался устанавливать рекорды, а все эти годы "просто работал".

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