Поставила скрытую камеру: женщина поделилась секс-видео сына и невестки с соседями

Новоиспеченные супруги обнаружили, что мама мужа установила камеру видеонаблюдения, чтобы шпионить за ними, а затем поделилась интимными кадрами с соседями.

Ужасной историей поделился в развлекательном шоу тайваньский журналист Сюй Шенмэй, передает Hype.

Сообщается, что невестка после свадьбы жила с семьей супруга. Поначалу у молодоженов не было проблем. Но все поменялось после поучительной беседы с некоторыми из их соседей.

Во время разговора один из соседей решил объявить: "Твоя свекровь сказала, что ты выглядишь как проститутка, когда снимаешь одежду". Потом сосед подробно описал, как она занималась сексом с супругом.

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Женщина сначала потеряла дар речи, но через мгновение быстро начала спрашивать, откуда сосед знал эти интимные подробности.

Мужчина признался: "Мы все смотрели видео". Затем она столкнулась со своей свекровью, которая сказала ей, что в их спальне есть видеонаблюдение.

Согласно сообщению, свекровь установила его и наблюдала за их повседневной жизнью и интимными моментами. Рассказав об этом мужу, он обратился к матери.

Но мама заявила, что не собиралась шпионить, и сказала: "Ты только что родила ребенка, и я боялась, что ты не знаешь, как за ним ухаживать". Но это не понравилось никому из участников.

В результате молодожены переехали в другое жилье, заявив, что они "никогда такого не простят".

Напомним, вдова пожаловалась, что свекровь требует вернуть свадебные подарки после смерти сына. Он ушел из жизни три года назад.

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