"Постоянно ела и плохо училась": в Китае родители отвезли дочь на необитаемый остров, чтобы проучить

13-летняя девушка испугалась и самостоятельно разожгла костер.

Семейная пара из провинции Шаньдун (Китай) испытала жестокий метод наказания собственной дочери за плохого поведение: родители покинули ее на необитаемом острове.

Как сообщает издание NewsBeezer, семейная пара оставила 13-летнюю девушку в одиночестве. На острове ее обнаружил местный рыбак и вызвал полицию.

Ребенок был напуган и просил о помощи. Она рассказала, что была вынуждена самостоятельно разжечь костер, чтобы не замерзнуть.

Полицейские доставили ребенка домой и раскритиковали подобные эксперименты. В то же время родители девушки уверены в том, что такой метод воспитания — действенный. По их словам, дочь плохо училась, а потом вообще бросила школу. В дополнение, как отметила мать, "ребенок постоянно ел".

По их словам, пребывание на острове помогло, ведь теперь дочь может разговаривать с чужими людьми, чего раньше не делала. Накажут ли родителей за такой эксперимент — пока неизвестно.

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