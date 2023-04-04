Постоянно хочется пить: о чем пытается известить ваш организм

Хотя жажда является естественным способом корректировки количества жидкости в вашем организме, например, от потливости в жаркую погоду или от обезвоживания по болезни, чрезмерная жажда может быть признаком нескольких заболеваний.

Полидипсия является одним из наиболее распространенных симптомов диабета и довольно распространена у людей с определенными психическими проблемами, в частности шизофренией.

Это медицинский термин, который используется для описания чрезмерной жажды, даже если вы пьете много воды, пытаясь утолить жажду. Если у вас есть полидипсия, вы можете заметить чрезмерное выделение мочи (полиурия), а также цвет мочи может быть прозрачным.

Есть риски, связанные с полидипсией, поэтому важно вовремя выявить ее и лечить причину, вызвавшую ее.

Какие причины полидипсии?

Из-за таких факторов, как ваша диета, физическая активность и климат, вам может потребоваться больше воды. Но если вы всегда испытываете чрезмерную жажду и частую потребность пить, ваша жажда может быть аномальной.

Есть несколько причин полидипсии, некоторые из которых психические, а некоторые — следствием физического состояния.

Первичная полидипсия

Первичная полидипсия возникает, когда отсутствуют физические факторы, вызывающие чрезмерную жажду. Существуют два основных типа первичной полидипсии: психогенная полидипсия и дипсогенная полидипсия.

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Психогенная полидипсия

Психогенная полидипсия является проблемой поведения, возникающей на фоне некоторых психических заболеваний, таких как биполярное расстройство, депрессия и шизофрения. Считается, что до 20% людей с психическими проблемами могут иметь психогенную полидипсию.

У людей с психогенной полидипсией сильное и частое желание пить воду, несмотря на отсутствие физиологических причин для этого. Исследователи не до конца понимают, почему это происходит, но некоторые лекарства могут усугублять эту проблему.

Дипсогенная полидипсия

Дипсогенная полидипсия, также известная как принудительное питье воды, может быть связана с дисфункцией головного мозга, которая возникает, когда меняется гипоталамус – часть вашего мозга, контролирующая жажду.

Иногда люди приобретают дипсогенную полидипсию, когда они считают, что употребление избыточного количества воды полезно для их здоровья. Они тогда принудительно потребляют больше воды, чем нужно.

Вторичная полидипсия

Вторичная полидипсия предполагает употребление избыточного количества воды из-за заболевания или приема лекарственных средств. Самые распространенные причины вторичной полидипсии – это сахарный диабет и недостаточный мочеполовый гормон. Также вторичную полидипсию могут вызвать обезвоживание, беременность или прием некоторых лекарственных средств.

Сахарный диабет

Сахарный диабет — это группа нарушений, таких как диабет 2 типа, характеризующийся гипергликемией или высоким уровнем глюкозы. Когда у вас гипергликемия, вы можете ощущать полидипсию вместе с повышенным мочеиспусканием. Другие возможные симптомы гипергликемии включают полифагию (увеличенный аппетит), потерю веса и размытость зрения.

Полидипсия возникает при сахарном диабете в результате чрезмерной глюкозы, которая скапливается в крови. Когда происходит такое накопление, почки работают на максимальной скорости, чтобы отфильтровывать избыток глюкозы, при этом отбирая жидкость от вашего тела. Из-за того, что ваш организм теряет жидкость из-за частых мочеотделений, это стимулирует ваш мозг пить больше воды, чтобы заменить потерянное.

Несахарный диабет

В отличие от сахарного диабета, несахарный диабет не связан с уровнем глюкозы в крови – он связан с неправильной работой почек. Это состояние редкое и может развиваться, когда возникают проблемы с вазопрессином — гормоном, который помогает вашим почкам уравновешивать количество жидкости в организме. Если у вас несахарный диабет, вы может наблюдать чрезмерное мочеиспускание. Это приводит к полидипсии.

У беременных женщин может временно развиваться несахарный диабет. Это редкое явление, но когда оно возникает, обычно оно развивается в третьем триместре.

Полидипсия, возникающая из-за приема лекарственных средств

Существуют некоторые лекарственные средства, которые могут вызвать полидипсию. К этим средствам относятся:

Антихолинергики, которые могут использоваться для лечения расстройства мочеотделения, синдрома расстройства кишечника, болезни Паркинсона или психических расстройств.

Диуретики, помогающие вашему организму выводить лишнюю воду и соль.

Фенотиазины, используемые для лечения психических расстройств.

Симптомы полидипсии

Чрезмерная жажда происходит, когда у вас есть ненормальная потребность в воде или других жидкостях, которая не исчезает даже после того, как вы выпили достаточное количество жидкости. Между тем, нормальная жажда, которая может являться результатом дегидратации, физической нагрузки или заболевания, обычно исчезает после того, как вы восстановили утраченное количество жидкости.

Чрезмерная жажда может отличаться от нормальной жажды количеством и цветом мочи. Например, при полидипсии можно выделять до 12 литров воды в день, тогда как среднее человеческое количество выделенной мочи обычно составляет около 1,5 литра в день. Этот чрезмерный выдел мочи обычно является признаком полидипсии.

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Также можно заметить разницу в цвете мочи. Люди с дегидратацией обычно имеют более темную мочу. Они также могут не справлять потребность так часто, как обычно. В то же время, если у вас есть полидипсия, ваша моча, вероятно, разбавлена из-за чрезмерного приема жидкости и может быть прозрачной.

Другие признаки и симптомы, которые могут возникать рядом с полидипсией, поскольку они могут быть связаны с основной причиной, могут включать:

Усталость

Сухость во рту

Усталость

Тошнота или рвота

Размытость зрения

Треморы

Головокружение

Путаница

Летергия

Судороги.

Как лечится полидипсия?

Лечение полидипсии в значительной степени зависит от причины вызвавшей ее заболевания. Если вы не знаете, что вызвало вашу чрезмерную жажду, вам следует провести анализ мочи и крови.

Если обнаружено, что сахарный диабет вызывает вашу полидипсию, вам, скорее всего, будет предложено изменить образ жизни, связанный с физическими упражнениями и диетой. Вам также могут назначить лекарства, которые помогут контролировать уровень сахара в крови. Тип лекарственного средства будет отличаться в зависимости от того, имеете ли вы сахарный диабет 1-го или 2-го типа. Например, диабет 1-го типа часто лечат инсулином, а диабет 2-го типа – метформином.

Для несахарного диабета могут назначить синтетический гормон дезмопрессин. Этот препарат, выпускаемый в виде назального спрея, таблеток или инъекций, замещает вазопрессин, который ваш организм не производит.

Если причиной вашей полидипсии является психическое заболевание, ваш врач может рекомендовать обратиться к психотерапевту, чтобы получить необходимое лечение, такое как прием медикаментов для управления вашим расстройством или изучение методов управления вашим желанием пить избыточное количество воды.

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